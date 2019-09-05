Армия и оружие
РБКВ США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет
США планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов.
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Политика
Кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что кабмин Украины рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Газета.Ru вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
РИА Новости вчера в 14:26
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
Аргументы недели вчера в 10:31
Политика
В Кремле согласились с проверкой единоросса Метельского
В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства депутатом Мосгордумы единороссом Андреем Метельским.
Ведомости вчера в 13:30
Общество
Минпромторг РФ на ВЭФ перепутал мост Русский с мостом в Таиланде
Минпромторг на всей печатной продукции, буклетах и пакетах выпущенных к юбилейному Восточному экономическому форуму, разместил изображение не моста на остров Русский, где собственно и проходит форум, а похожий — мост Рамы IX в Бангкоке в Таиланде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:13
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Футбол
Густаво Матосас ушел из сборной Коста-Рики
Густаво Матосас покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики.
Спорт-Экспресс вчера в 23:11
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Общество
Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины
По данным исследования, 69 процентов россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22 процента — с легкой щетиной, 11 процентов — с короткой бородой.
Lenta.ru вчера в 23:05
Экономика
На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток
За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.
Российская газета вчера в 08:01
Общество
В Нижнем Новгороде сделали кесарево сечение питону Альбине
Нижегородские ветеринары провели кесарево сечение питону. Об этом сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород" в социальной сети "ВКонтакте".
Life.ru вчера в 11:37
Политика
Демографическую ситуацию на Дальнем Востоке Путин считает тревожной
На сегодняшний день демографическая ситуация на Дальнем Востоке остаётся тревожной.
REGNUM вчера в 07:42
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru вчера в 12:16
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких ведомств.
Ведомости вчера в 17:40
Политика
Греф заявил, что не любит процесс оценивания людей еще со школы
Глава Сбербанка Герман Греф ненавидит процесс оценивания людей и экзамены со школы, а личная цель банкира - "убить экзамены".
ТАСС вчера в 21:47
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня 03 сентября в 15:39
Политика
Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане
Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Единоборства
Стало известно, какой гонорар получит Нурмагомедов за бой с Порье
По словам отца бойца, гонорар в три раза превысит сумму, полученную за бой с ирландцем Конором Макгрегором, и составит шесть миллионов долларов.
Слово и Дело вчера в 20:52
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник вчера в 11:24
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
РИА Новости вчера в 03:35
Общество
Гороскоп на 3 сентября: Стрельцы, ваши сны могут оказаться вещими
Гороскоп сегодня не наделяет Тельца энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно, требуя от Тельца принятия быстрых решений.
Primpress.ru 02 сентября в 20:00
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Политика
Премьер Малайзии не исключил, что обсудит с Путиным MH17
Малайзийский Boeing, следовавший рейсом МН17, разбился в июле 2014 года под Донецком Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад не исключил, что будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг расследования крушения Boeing MH17 под Донецком, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:44
Здоровье
Специалисты назвали признаки переедания соли
Переедание соли вызывает головные боли, нагрузку на сердце и повышенное давление. Также из-за чрезмерного увлечения солью страдают почки.
Волгоградская правда вчера в 23:07
Происшествия
Адвокат сообщил об окончании расследования дела в отношении Уилана
Расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана завершено.
RT на русском вчера в 11:37
Наука
Полоскание рта снизило пользу физических упражнений
Исследование, проведенное учеными из Плимутского университета совместно с коллегами из Центра регуляции генома, Барселона, рассматривает механизм формирования снижения кровяного давления после физических упражнений и роль в нем бактерий полости рта.
Naked Science вчера в 08:03
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43