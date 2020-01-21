Введение налога на международные IT-корпорации станет поводом для начала торговой войны. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин. Он назвал две новые европейские страны, которые рискуют попасть под действие американских пошлин, сообщает РИА Новости.

США назвали две новые страны для торговой войны

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