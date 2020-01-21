Экономика
Lenta.ruСША назвали две новые страны для торговой войны
Введение налога на международные IT-корпорации станет поводом для начала торговой войны. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин. Он назвал две новые европейские страны, которые рискуют попасть под действие американских пошлин, сообщает РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:13, Ашберн
Здоровье
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Шоу-бизнес
Сиделка рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из клиники
Сиделка из ЕМЦ, пожелавшая остаться инкогнито, рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из реабилитационного центра.
Шоу-бизнес
Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на скандальной участнице шоу «Голос»
Отцом двойняшек оказался наследник многомиллионного состояния Артем Комаров, который ранее состоял в отношениях с Анной Седоковой.
Политика
В России сформировано новое правительство
Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Армия и оружие
Главком ВМФ рассказал об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Гиперзвуковая ракета «Циркон» в ближайшие годы будет принята на вооружение российской армии.
Футбол
«Рубин» победил в первом матче под руководством Слуцкого
Игры
Sony презентует новую PlayStation 5 февраля
Общество
Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы
Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи, страдающей редкой болезнью
В Нижегородской области скончался 51-летний Михаил Воронцов, член семьи из Сосновского района, страдающей болезнью Фабри.
Шоу-бизнес
Расставшаяся с мужем Пелагея поделилась трогательным видео с дочкой
Певица Пелагея, недавно расставшаяся с мужем, поделилась в Instagram трогательным видео с дочерью.
Фигурное катание
На чемпионате Европы по фигурному катанию Россия помчится за Плющенко
В предварительной заявке на чемпионат Европы в произвольной программе вновь есть четверные флип, сальхов, лутц, тулуп и еще один тулуп в каскаде с тройным сальховом.
Политика
Пушков назвал украинских депутатов в ПАСЕ «политическими ротвейлерами»
Пушков заявил, что парламентарии проявляют себя как «политические ротвейлеры», которые всем уже «надоели».
Технологии
Павел Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Российский предприниматель Павел Дуров назвал облачный сервис корпорации Apple iCloud инструментом слежки из-за отказа американской компании от планов сквозного шифрования данных пользователей.
Гаджеты
Xiaomi сделает бренд Poco самостоятельным
Китайский производитель гаджетов, Xiaomi, объявила о создании на базе своего суб-бренда Poco самостоятельного подразделения.
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Экономика
Глава РМ: В Мордовии сельчане смогут взять ипотеку под 0,1%
Благодаря программе льготной сельской ипотеки в Мордовии планируют увеличить объемы строительство жилья в глубинке в 2-3 раза.
Футбол
В чемпионате Турции вратарь и защитник отбили три пенальти подряд
Политика
Как изменился состав экономического блока правительства
Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в обновлённом составе правительство должно запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для роста экономики.
Армия и оружие
На Украине представили первый разведывательный беспилотник
Государственный концерн "Укроборонпром" представил первый квадрокоптер отечественного производства для разведывательных операций, сообщила пресс-служба госконцерна.
Здоровье
Врачи подозревают лихорадку денге у президента Парагвая
Президент Парагвая Марио Абдо Бенитесу мог заразиться лихорадкой денге на фоне вспышки заболевания в стране, заявил министр здравоохранения Парагвая Хулио Маззолени.
Кино
Стала известна дата выхода нового сезона сериала «Сваты»
Уже через год на экраны может выйти седьмой сезон сериала «Сваты».
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о рекордном военном присутствии США в Европе
Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).