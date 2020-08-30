США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем
Смотрите также
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Дагестане выросло до 17
Умер американский киноактер Чедвик Боузман
Во Франции полковник НАТО арестован за шпионаж в пользу России
Суд арестовал шестерых подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом
Митингующие в Берлине скандировали имя президента России
Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве
Дибров вышел на пенсию и рассказал о ее размере
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России
Приставы взыщут с Улюкаева 1760 рублей и 4 копейки
Ветеран ВМС США назвал уязвимость России в случае войны с НАТО
Артиста Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище
Лукашенко поручил переориентировать все потоки товаров с портов Литвы
Два Су-27 перехватили бомбардировщик США над Балтийским морем
Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве
Во Франции полковник НАТО арестован за шпионаж в пользу России
Доктор Мясников обратился к спасшим Навального врачам
Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России
Дибров вышел на пенсию и рассказал о ее размере
Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем. Сообщение было распространено в субботу, 29 августа.В источнике
С чего всё началось
Российские истребители Су-27, перехватившие американский бомбардировщик B-52 над Черным морем 28 августа, действовали небезопасно и непрофессионально, сообщила
служба распространения визуальной информации министерства обороны США (DVIDS).
Подробнее о событии