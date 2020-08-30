США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем
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Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем. Сообщение было распространено в субботу, 29 августа.В источнике
С чего всё началось
Российские истребители Су-27, перехватившие американский бомбардировщик B-52 над Черным морем 28 августа, действовали небезопасно и непрофессионально, сообщила
служба распространения визуальной информации министерства обороны США (DVIDS).
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