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США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем. Сообщение было распространено в субботу, 29 августа.В источнике
С чего всё началось
Российские истребители Су-27, перехватившие американский бомбардировщик B-52 над Черным морем 28 августа, действовали небезопасно и непрофессионально, сообщила
 служба распространения визуальной информации министерства обороны США (DVIDS).
Ведомости04:50
Подробнее о событии
РЕН ТВ

ВВС США сочли опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

РЕН ТВ05:34
Интерфакс

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 августа

Интерфакс01:30
Lenta.ru

США обвинили российских летчиков в непрофессионализме

Lenta.ru21:06
Коммерсантъ

США назвали непрофессиональным перехват своего бомбардировщика Россией

Коммерсантъ21:23
Московский Комсомолец

Американские военные раскритиковали действия российских пилотов

Московский Комсомолец21:12
РБК

ВВС США назвали перехват Россией их бомбардировщика непрофессиональным

РБК22:41
ТАСС

ВВС США назвали «непрофессиональной» работу российских Су-27 по перехвату B-52

ТАСС20:34

Анастасия Волочкова заявила о своем месте в российской истории

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Анастасия Волочкова заявила о своем месте в российской истории
iReactor04:44
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Известия03:40
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