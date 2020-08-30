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США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем. Сообщение было распространено в субботу, 29 августа.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ВВС США назвали «непрофессиональной» работу российских Су-27 по перехвату B-52

Два российских истребителя Су-27 действовали "небезопасно и непрофессионально" при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем. С таким утверждением выступило в субботу командование ВВС США в Европе и Африке.
ТАСС20:34
Подробнее о событии
Газета.Ru

США назвали непрофессиональным перехват своего бомбардировщика над Черным морем

Газета.Ru02:25
Интерфакс

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 августа

Интерфакс01:30
Lenta.ru

США обвинили российских летчиков в непрофессионализме

Lenta.ru21:06
Коммерсантъ

США назвали непрофессиональным перехват своего бомбардировщика Россией

Коммерсантъ21:23
Московский Комсомолец

Американские военные раскритиковали действия российских пилотов

Московский Комсомолец21:12
РБК

ВВС США назвали перехват Россией их бомбардировщика непрофессиональным

РБК22:41
ТАСС

ВВС США назвали «непрофессиональной» работу российских Су-27 по перехвату B-52

ТАСС20:34

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM01:54
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Samsung расширяет производственные мощности в комплексе Пхёнтхэк

Сообщая о начале серийного выпуска чипов памяти LPDDR5 DRAM плотностью 16 Гбит, компания Samsung также сообщила о расширении производственных мощностей в комплексе Пхёнтхэк (Pyeongtaek), Южная Корея, где освоен выпуск этой продукции.
iXBT.com04:11