Энергетика
News.ruСША назвали победителем в нефтяной войне с Россией
Россия проиграет США в нефтяной войне, считает аналитик Goldman Sachs Дэмиан Курвалин. По его словам, гибкость сланцевой индустрии поможет Вашингтону сохранить свои позиции с минимальными потерями.
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Комментарии
Общество
Голикова и Попова предложили продлить нерабочую неделю
Нерабочая неделя, которая призвана сдержать распространение коронавируса, была введена Владимиром Путиным после обращения к нации 25 марта.
Происшествия
Жительницу Башкирии оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе
Суд в Башкирии оштрафовал на 15 тыс. рублей жительницу Салавата, которая в соцсетях сообщила ложную информацию о случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Общество
В России упростили правила техосмотра автомобилей
Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Политика
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Экономика
Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса
Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Теннис
Уимблдон-2020 официально отменили
Следующий Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был отменен впервые с 1945 года.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, в том числе при возникновении эпидемий.
Общество
Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции
Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Шоу-бизнес
Волочкова вышла под весенний снег в купальнике
"Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели", - подписала фото балерина, вышедшая на улицу в купальнике.
Общество
В Нижегородской области внесены изменения режима самоизоляции
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о повышенной готовности, определяющие организации и случаи, на которые не распространяется режим самоизоляции.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Политика
Россия отправила самолет с медицинскими принадлежностями в США
Наука
Исцелившиеся от коронавируса остались заразными
Ученые подчеркивают, что проведенное ими исследование нельзя считать строгим, и отмечают, что неизвестно, указывают ли полученные данные на то, что формально исцелившийся от коронавируса пациент все еще остается заразным для других.
Общество
В Петербурге приостановили работу табачные заводы
Табачные заводы под Петербургом приостановили работу из-за коронавируса.
Общество
440 человек заболели коронавирусом в России за сутки
Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
Фигурное катание
Медведева улетела из Канады в Японию
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили возвращение россиян на родину
Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом ситуацию с распространением коронавируса и возвращение граждан РФ.
Космос
«Хаббл» помог найти неуловимую черную дыру промежуточной массы
Астрономы при помощи трех космических телескопов нашли один из лучших кандидатов в черные дыры промежуточной массы на сегодняшний день.
Футбол
«Рубин» отпустил игроков до 30 апреля
Тренерский штаб казанского «Рубина» принял решение прекратить индивидуальные тренировки на клубной базе и отпустить игроков до 30 апреля, сообщается на официальном сайте клуба.
Политика
Генсек НАТО оценил помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал помощь, которую оказывает Москва Риму в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Здоровье
Ученые выявили зависимость смерти от коронавируса и возраста
Результаты научной работы показали, что вероятность умереть от коронавируса нового типа в возрасте младше 39 лет практически равна нулю, 40-49 лет — 0,2%, 50-59 лет — 0,6%, 60-69 лет — чуть меньше двух процентов.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
Здоровье
В половине регионов России настали «финальные стадии» распространения коронавируса
Примерно половина регионов России перешла в «финальные стадии» развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
Общество
Сроки сдачи налоговой отчетности продлены
Если крайний срок сдачи отчетности или уплаты налогов (страховых взносов) приходится на нерабочий день, установленный Президентом РФ, то окончание этого срока переносится на ближайший рабочий день.