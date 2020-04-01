Россия проиграет США в нефтяной войне, считает аналитик Goldman Sachs Дэмиан Курвалин. По его словам, гибкость сланцевой индустрии поможет Вашингтону сохранить свои позиции с минимальными потерями.

США назвали победителем в нефтяной войне с Россией

Общество Голикова и Попова предложили продлить нерабочую неделю Нерабочая неделя, которая призвана сдержать распространение коронавируса, была введена Владимиром Путиным после обращения к нации 25 марта.

Происшествия Жительницу Башкирии оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе Суд в Башкирии оштрафовал на 15 тыс. рублей жительницу Салавата, которая в соцсетях сообщила ложную информацию о случаях заражения коронавирусной инфекцией.

Теннис Уимблдон-2020 официально отменили Следующий Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был отменен впервые с 1945 года.

Политика Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, в том числе при возникновении эпидемий.

Общество Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.

Общество В Нижегородской области внесены изменения режима самоизоляции Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о повышенной готовности, определяющие организации и случаи, на которые не распространяется режим самоизоляции.

Наука Исцелившиеся от коронавируса остались заразными Ученые подчеркивают, что проведенное ими исследование нельзя считать строгим, и отмечают, что неизвестно, указывают ли полученные данные на то, что формально исцелившийся от коронавируса пациент все еще остается заразным для других.

Общество 440 человек заболели коронавирусом в России за сутки Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.

Политика Путин и Эрдоган обсудили возвращение россиян на родину Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом ситуацию с распространением коронавируса и возвращение граждан РФ.

Космос «Хаббл» помог найти неуловимую черную дыру промежуточной массы Астрономы при помощи трех космических телескопов нашли один из лучших кандидатов в черные дыры промежуточной массы на сегодняшний день.

Футбол «Рубин» отпустил игроков до 30 апреля Тренерский штаб казанского «Рубина» принял решение прекратить индивидуальные тренировки на клубной базе и отпустить игроков до 30 апреля, сообщается на официальном сайте клуба.

Политика Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Здоровье Ученые выявили зависимость смерти от коронавируса и возраста Результаты научной работы показали, что вероятность умереть от коронавируса нового типа в возрасте младше 39 лет практически равна нулю, 40-49 лет — 0,2%, 50-59 лет — 0,6%, 60-69 лет — чуть меньше двух процентов.

Здоровье В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.