Россия проиграет США в нефтяной войне, считает аналитик Goldman Sachs Дэмиан Курвалин. По его словам, гибкость сланцевой индустрии поможет Вашингтону сохранить свои позиции с минимальными потерями.

США назвали победителем в нефтяной войне с Россией

Армия и оружие Скончалась пожилая женщина, раненная в ЛНР при обстреле Пожилая женщина, раненая в результате обстрела со стороны ВС Украины подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Голбовское, скончалась от полученных травм, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Общество Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.

Общество Действие водительских прав просят продлить в условиях пандемии Федерация автовладельцев России (ФАР) просит правительство РФ автоматически продлить на полгода сроки действия водительских прав граждан, говорится в обращении ФАР.

Политика В России могут продлить нерабочую неделю Ранее нерабочей объявили неделю с 30 марта по 3 апреля, после чего в большинстве регионов ввели режим самоизоляции для всех граждан.

Экономика Утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса Постановление о внесении изменений в порядки оказания мер поддержки принято на заседании Президиума Правительства Москвы.

Политика Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму Отмечается, что Крым и Севастополь указом президента РФ Владимира Путина вошли в перечень приграничных регионов, в которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть землёй на правах собственности.

Общество В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.

Энергетика Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE растет более чем на 10% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% - до $27,24 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 08:59 мск.

Общество В РФ на нарушителей самоизоляции составили более тысячи протоколов Москва, 2 апреля 2020, 06:46 — REGNUM 1250 административных протоколов составлено в России в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции после прибытия из-за рубежа, 1 апреля сообщает пресс-служба МВД России.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Гаджеты Новый Redmi получил SoC MediaTek Dimensity 1000L и камеру на 64 Мп Если верит данному сетевому информатору, в линейке Redmi в скором времени появится устройство, которое будет построено на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 1000L, а также получит 64-мегапиксельную основную камеру.

Общество Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.