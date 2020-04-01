Энергетика

News.ruNews.ruСША назвали победителем в нефтяной войне с Россией

Россия проиграет США в нефтяной войне, считает аналитик Goldman Sachs Дэмиан Курвалин. По его словам, гибкость сланцевой индустрии поможет Вашингтону сохранить свои позиции с минимальными потерями.
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США назвали победителем в нефтяной войне с Россией

News.ruвчера в 11:09

США назвали победителем в нефтяной войне с Россией

Lenta.ruвчера в 05:48

Goldman Sachs рассказал кто победит в нефтяной войне

Деловое.ТВвчера в 08:42

Goldman Sachs признал победу США в нефтяной войне России и Саудовской Аравии

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США назвали победителями в нефтяной войне

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Назван победитель в нефтяной войне

Рамблервчера в 07:09

Сланцевики США победят в нефтяной войне, считает Goldman Sachs

ИА Красная Веснавчера в 10:29
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Комментарии

Армия и оружие

Скончалась пожилая женщина, раненная в ЛНР при обстреле

Пожилая женщина, раненая в результате обстрела со стороны ВС Украины подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Голбовское, скончалась от полученных травм, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 00:43
Общество

В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Дождь вчера в 01:39
Общество

Число жертв коронавируса в США возросло до 5116

В США число скончавшихся из-за коронавирусной инфекции COVID-19 возросло до 5116.
RT на русском вчера в 22:29
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами

Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Интерфакс 02:36
Общество

Действие водительских прав просят продлить в условиях пандемии

Федерация автовладельцев России (ФАР) просит правительство РФ автоматически продлить на полгода сроки действия водительских прав граждан, говорится в обращении ФАР.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 05:45
Политика

В России могут продлить нерабочую неделю

Ранее нерабочей объявили неделю с 30 марта по 3 апреля, после чего в большинстве регионов ввели режим самоизоляции для всех граждан.
Коммерсантъ 02:16
Игры

Ubisoft бесплатно раздает Rayman Legends игрокам на карантине

NewInform вчера в 06:26
Экономика

Утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса

Постановление о внесении изменений в порядки оказания мер поддержки принято на заседании Президиума Правительства Москвы.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 03:01
Кино

Netflix объявил о закрытии сериала «Вампирские войны»

Руководители кинокомпании Netflix сообщили о закрытии сериала «Вампирские войны».
Культуромания вчера в 11:38
Музыка

Земфира выпустила новую песню под названием «Крым»

Российская рок-певица и композитор Земфира выпустила новую песню впервые за полтора года.
МИР 24 вчера в 19:43
Политика

Путин утвердил закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что правительство имеет право вводить режимы повышенной готовности и ЧС.
78.ru вчера в 12:51
Политика

Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму

Отмечается, что Крым и Севастополь указом президента РФ Владимира Путина вошли в перечень приграничных регионов, в которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть землёй на правах собственности.
News.ru вчера в 12:08
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
Общество

В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Культура

На Моховой улице появился стрит-арт с персонажами из «Крутого пике»

Участники объединения HoodGraff изобразили персонажей из телепередачи «Крутое пике» на трансформаторной будке на Моховой улице в Центральном районе Петербурга.
Мойка78 вчера в 20:45
Общество

У погибшей журналистки Анастасии Петровой подтвердили коронавирус

Новости Перми 02:15
Энергетика

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE растет более чем на 10%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% - до $27,24 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 08:59 мск.
ТАСС 02:22
Общество

В РФ на нарушителей самоизоляции составили более тысячи протоколов

Москва, 2 апреля 2020, 06:46 — REGNUM 1250 административных протоколов составлено в России в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции после прибытия из-за рубежа, 1 апреля сообщает пресс-служба МВД России.
REGNUM вчера в 23:46
Происшествия

Из Коммунарки за сутки выписали более 30 пациентов

РИА Новости 02:30
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Политика

В постпредстве России допустили отправку новой партии гумпомощи в США

РБК 00:57
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

Кабмин РФ выделил 5,2 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи

Правительство России выделило 5,2 млрд рублей из резервного фонда на приобретение новых автомобилей скорой помощи для регионов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 01:49
Гаджеты

Новый Redmi получил SoC MediaTek Dimensity 1000L и камеру на 64 Мп

Если верит данному сетевому информатору, в линейке Redmi в скором времени появится устройство, которое будет построено на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 1000L, а также получит 64-мегапиксельную основную камеру.
iXBT.com 01:00
Единоборства

Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном

REGNUM 01:28
Политика

Трамп: Москва и Эр-Рияд в ближайшие дни договорятся о ценах на нефть

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время договорятся о нефтяных ценах.
Газета.Ru вчера в 19:13
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Интерфакс вчера в 18:09
Политика

Американская разведка сочла заниженными данные Китая по коронавирусу

Вашингтон, 2 апреля 2020, 07:27 — REGNUM Китайские власти якобы скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, пишет Bloomberg, ссылаясь на доклад американской разведки, направленный президенту США Дональду Трампу.
REGNUM 00:27
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