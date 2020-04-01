Энергетика
News.ruСША назвали победителем в нефтяной войне с Россией
Россия проиграет США в нефтяной войне, считает аналитик Goldman Sachs Дэмиан Курвалин. По его словам, гибкость сланцевой индустрии поможет Вашингтону сохранить свои позиции с минимальными потерями.
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Goldman Sachs признал победу США в нефтяной войне России и Саудовской Аравии
Ruposters.ruвчера в 08:30
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Комментарии
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% - до $27,24 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 08:59 мск.
Общество
В РФ на нарушителей самоизоляции составили более тысячи протоколов
Москва, 2 апреля 2020, 06:46 — REGNUM 1250 административных протоколов составлено в России в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции после прибытия из-за рубежа, 1 апреля сообщает пресс-служба МВД России.
Происшествия
Из Коммунарки за сутки выписали более 30 пациентов
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
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Кабмин РФ выделил 5,2 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи
Правительство России выделило 5,2 млрд рублей из резервного фонда на приобретение новых автомобилей скорой помощи для регионов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
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Если верит данному сетевому информатору, в линейке Redmi в скором времени появится устройство, которое будет построено на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 1000L, а также получит 64-мегапиксельную основную камеру.
Политика
Трамп: Москва и Эр-Рияд в ближайшие дни договорятся о ценах на нефть
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время договорятся о нефтяных ценах.
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Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Политика
Американская разведка сочла заниженными данные Китая по коронавирусу
Вашингтон, 2 апреля 2020, 07:27 — REGNUM Китайские власти якобы скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, пишет Bloomberg, ссылаясь на доклад американской разведки, направленный президенту США Дональду Трампу.