Энергетика

ToDay News UfaToDay News UfaСША в нефтяной войне с Россией назвали победителем

Индустрия сланцевой нефти в США больше всего пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Bloomberg, США могут стать победителем нефтяного конфликта. Так считают аналитики Goldman Sachs.
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Сланцевики США победят в нефтяной войне, считает Goldman Sachs

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