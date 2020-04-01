Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСША назвали победителем в нефтяной войне с Россией

Индустрию сланцевой нефти в США, которая, как считается, сильнее других пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России, назвали главным возможным победителем нефтяного конфликта. К таком выводу пришли аналитики Goldman Sachs, пишет Bloomberg.
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США назвали победителем в нефтяной войне с Россией

News.ru11:09

Сланцевики США победят в нефтяной войне, считает Goldman Sachs

ИА Красная Весна10:29

Назван победитель в нефтяной войне

Рамблер07:09

Goldman Sachs признал победу США в нефтяной войне России и Саудовской Аравии

Ruposters.ru08:30

США назвали победителями в нефтяной войне

Взгляд.ру07:38

Goldman Sachs рассказал кто победит в нефтяной войне

Деловое.ТВ08:42

США назвали победителем в нефтяной войне с Россией

Lenta.ru05:48
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Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле

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