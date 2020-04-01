Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСША назвали победителем в нефтяной войне с Россией

Индустрию сланцевой нефти в США, которая, как считается, сильнее других пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России, назвали главным возможным победителем нефтяного конфликта. К таком выводу пришли аналитики Goldman Sachs, пишет Bloomberg.
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