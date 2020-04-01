Энергетика
Lenta.ruСША назвали победителем в нефтяной войне с Россией
Индустрию сланцевой нефти в США, которая, как считается, сильнее других пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России, назвали главным возможным победителем нефтяного конфликта. К таком выводу пришли аналитики Goldman Sachs, пишет Bloomberg.
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МИД РФ: 25 тысяч россиян, находящихся за границей, хотят вернуться
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В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
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Чечня с 5 апреля полностью закрывает границы
Грозный, 1 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Власти Чечни приняли решение полностью закрыть административные границы для въезда и выезда.
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За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщил оперативный штаб.
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Совсем недавно поклонники радовались продлению проекта на 11 сезон.
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Схематичные изображения экстерьера и интерьера кроссовера четвертого поколения появились в базе Национального института промышленной собственности Бразилии.
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Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Энергетика
Трамп нашел способ помочь США в нефтяной войне
Президент США Дональд Трамп нашел способ помочь американским нефтяникам в условиях ценовой войны и планирует сдать им в аренду пространство для хранения сырья в Стратегическом нефтяном резерве страны.
Происшествия
Во Владимирской области выявили трёх больных коронавирусом
Петушки, Владимирская область, 1 апреля 2020, 14:13 — REGNUM В Петушинском районе Владимирской области официально зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом.
Общество
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В ряде российских регионов начали ограничивать продажу алкоголя, пишет Znak.com.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
В Краснодарском крае 31 марта вводят режим карантина, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
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Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
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«Астон Мартин» вернется в «Формулу-1» с заводской командой в 2021 году
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Общество
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