Политика

News.ruNews.ruСША назвали смехотворным обращение Венесуэлы в МУС из-за санкций

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс прокомментировал обращение Венесуэлы в Международный уголовный суд (МУС). Это абсурдно, так что мы не обращаем на это никакого внимания. Включение же санкций против компании Rosneft Trading в жалобу для МУС так же смехотворно, — цитирует его ТАСС.
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