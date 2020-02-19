Политика
News.ruСША назвали смехотворным обращение Венесуэлы в МУС из-за санкций
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс прокомментировал обращение Венесуэлы в Международный уголовный суд (МУС). Это абсурдно, так что мы не обращаем на это никакого внимания. Включение же санкций против компании Rosneft Trading в жалобу для МУС так же смехотворно, — цитирует его ТАСС.
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Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
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Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
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Блумберг примет участие в дебатах демократов
Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг впервые примет участие в теледебатах потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Биатлон
Бё: получил много весёлых отзывов на коллаж о чаепитии с Логиновым
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что получил много положительных отзывов на коллаж в социальных сетях, на котором он пьёт чай вместе с россиянином Александром Логиновым.
Экономика
В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу.
Политика
В союзе ветеранов ФСБ исключили связь фонда «Вымпел» с убийством в ФРГ
Связь фонда ветеранов ФСБ «Вымпел» с убийством в Берлине бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили исключена.
Происшествия
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Политика
Путин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства
Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что заранее обсуждал с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Политика
Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
Существует реальная опасного того, что Россия договорится западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
Политика
Мэр города Артем в Приморье подал в отставку после критики жителей
Мэр города Артем в Приморье Александр Авдеев подал в отставку после критики жителей.
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Супруга Дмитрия Диброва рассказала о его состоянии
Жена Дмитрия Диброва Полина в своем Instagram сообщила, что состояние телеведущего стабильное.
Экономика
Россия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд
Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
Общество
Самолёт для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева
Самолёт авиакомпании SkyUp в ночь на среду, 19 февраля, вылетел из Киева для эвакуации украинцев из китайской Ухани, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Общество
Синоптики пообещали сохранение аномально теплой погоды до конца недели
Небывало теплая для февраля погода продержится как минимум до начала следующей недели.
Шоу-бизнес
С Аль Пачино расстались из-за 39-летней разницы в возрасте
Израильская актриса Мейталь Дохан рассталась с 79-летним Аль Пачино из-за разницы в возрасте.
Авто
Lada Granta получила более мощный мотор
Дочернее предприятие АвтоВАЗа, тольяттинская компания "Супер-Авто" объявила старт приема заказов на Lada Granta, оснащенную более мощной силовой установкой.
Общество
В военной части на Урале смартфоны солдат приколотили гвоздями на доску позора
В Свердловской области в военной части, расположенной в Елани, смартфоны солдат прибили на доску.
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
Шоу-бизнес
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.
Общество
Продукты из Китая запретили ввозить в Россию
Россельхознадзор запретил ввозить на территорию России посылки с животноводческой продукцией из Китая.
Шоу-бизнес