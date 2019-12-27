Политика
РИА НовостиСША назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Госдеп США разъяснил, что компании — подрядчики "Северного потока — 2" могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года.
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Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области
По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
Политика
ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью, невзирая на противодействие со стороны США, передает корреспондент РИА Новости.
Гаджеты
У телефонов на Android могут убрать ограничение для видео
Ограничение на размер видео, действующее для телефонов на Android, могут отменить в новой версии операционной системы, сообщил 26 декабря портал XDA Developers.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Музыка
Тилль Линдеманн станцевал с резиновой женщиной в новом клипе
В клипе есть легкие эротические сцены, а также сцена танца музыканта с резиновой женщиной.
Происшествия
В Алматы разбился пассажирский самолет
В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Политика
Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
Армия и оружие
Раскрыты характеристики российской атомной подлодки пятого поколения
Российские разработчики представили макет перспективной атомной подводной лодки пятого поколения, разработка которой ведется в рамках проекта 545 «Лайка-ВМФ».
Шоу-бизнес
Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом
Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
Общество
Захарова разоблачила фальсификацию Павловского
Официальный представитель МИД Мария Захарова в социальных сетях ответила на интервью политолога Глеба Павловского, в котором тот попытался «разоблачить власти» на примере сообщений об изнасилованной в Берлине российской девочки.
Здоровье
Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине
В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Спорт
РУСАДА направило в WADA уведомление о несогласии с санкциями
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Экономика
Фонд долевого строительства принял решение по 123 проблемным домам
Решения еще по 123 проблемным домам в 16 регионах России принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.
Политика
Захарова: «Северный поток-2» не затрагивает США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что газопровод "Северный поток-2" является внутренним делом европейских стран, к которому США не имеют отношения.
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан обдумывает, как нужно отреагировать на позицию МИД России по поводу введения в Польше Дня памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»
Происшествия
На Ямале произошёл пожар на буровой установке
Политика
Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс с так называемыми открытыми региональными списками, сообщается на сайте Верховной Рады.
Авто
В РФ выявили 1,5 млн машин с бракованной системой безопасности
Более полутора млн машин, оборудованных бракованными подушками безопасности японской компании Takata, эксплуатируется в России.
Общество
Ритейлер DNS построит город на Дальнем Востоке
Ритейлер DNS собирается построить город на 20-25 тысяч жителей возле территории опережающего развития Надеждинская во Владивостокской агломерации.
Политика
В Российском технологическом университете сдают зачеты по перекодировке национального сознания и боевым мемам
Издание отмечает, что псевдонаучные концепции и теории заговора включил в программу бывший преподаватель Высшей школы КГБ, который возглавляет кафедру "информационное противоборство".
Кино
Фёдор Бондарчук презентовал фильм «Вторжение»
Фёдор Бондарчук, режиссёр картины, рассказал, что его новый фильм снят по просьбам его фанатов: они хотели увидеть продолжение "Притяжения" (2017), узнать, что дальше произошло с героями этого фильма.
Фигурное катание
Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России
Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.
Общество