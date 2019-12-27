Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2

Госдеп США разъяснил, что компании — подрядчики "Северного потока — 2" могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года.
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США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2

РИА Новости12:52

США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

Газета.Ru15:36

Госдеп дал подрядчикам «Северного потока – 2» месяц на остановку работ

Известия12:54

Госдеп напомнил о сроках избежания санкций из-за «Северного потока-2»

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США назвали условия, при которых подрядчики «Северного потока - 2» не подпадут под санкции

ТАСС12:52

США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

Lenta.ru12:41

В Совфеде ответили на заявление США по «Северному потоку — 2»

RT на русском13:16
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 18:19, Ашберн
Общество

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области

По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
ТАСС 11:56
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
РИА Новости 16:13
Политика

ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью, невзирая на противодействие со стороны США, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 17:52
Гаджеты

У телефонов на Android могут убрать ограничение для видео

Ограничение на размер видео, действующее для телефонов на Android, могут отменить в новой версии операционной системы, сообщил 26 декабря портал XDA Developers.
Красная весна 10:31
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

Газета.Ru 08:30
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Музыка

Тилль Линдеманн станцевал с резиновой женщиной в новом клипе

В клипе есть легкие эротические сцены, а также сцена танца музыканта с резиновой женщиной.
Культуромания 11:20
Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Коммерсантъ 09:00
Политика

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
ТАСС 13:37
Армия и оружие

Раскрыты характеристики российской атомной подлодки пятого поколения

Российские разработчики представили макет перспективной атомной подводной лодки пятого поколения, разработка которой ведется в рамках проекта 545 «Лайка-ВМФ».
N+1 08:35
Шоу-бизнес

Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
РИА Новости вчера в 11:13
Общество

Захарова разоблачила фальсификацию Павловского

Официальный представитель МИД Мария Захарова в социальных сетях ответила на интервью политолога Глеба Павловского, в котором тот попытался «разоблачить власти» на примере сообщений об изнасилованной в Берлине российской девочки.
Взгляд.ру 13:27
Здоровье

Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине

В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс 25 декабря в 09:08
Экономика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru 11:37
Спорт

РУСАДА направило в WADA уведомление о несогласии с санкциями

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Известия 04:16
Экономика

Фонд долевого строительства принял решение по 123 проблемным домам

Решения еще по 123 проблемным домам в 16 регионах России принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.
РБК 06:49
Политика

Захарова: «Северный поток-2» не затрагивает США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что газопровод "Северный поток-2" является внутренним делом европейских стран, к которому США не имеют отношения.
Национальная служба новостей 16:55
Политика

Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

Президент Чехии Милош Земан обдумывает, как нужно отреагировать на позицию МИД России по поводу введения в Польше Дня памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году.
Коммерсантъ 16:45
Футбол

«Манчестер Сити» уступил на выезде «Вулверхэмптону» в 19-м туре АПЛ

РИА Новости 17:07
Шоу-бизнес

Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»

Суть событий 01:29
Происшествия

На Ямале произошёл пожар на буровой установке

RT на русском 17:36
Политика

Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс с так называемыми открытыми региональными списками, сообщается на сайте Верховной Рады.
РИА Новости 15:32
Авто

В РФ выявили 1,5 млн машин с бракованной системой безопасности

Более полутора млн машин, оборудованных бракованными подушками безопасности японской компании Takata, эксплуатируется в России.
РЕН ТВ вчера в 21:23
Общество

Ритейлер DNS построит город на Дальнем Востоке

Ритейлер DNS собирается построить город на 20-25 тысяч жителей возле территории опережающего развития Надеждинская во Владивостокской агломерации.
Дождь 12:34
Политика

В Российском технологическом университете сдают зачеты по перекодировке национального сознания и боевым мемам

Издание отмечает, что псевдонаучные концепции и теории заговора включил в программу бывший преподаватель Высшей школы КГБ, который возглавляет кафедру "информационное противоборство".
Эхо Москвы 14:30
Кино

Фёдор Бондарчук презентовал фильм «Вторжение»

Фёдор Бондарчук, режиссёр картины, рассказал, что его новый фильм снят по просьбам его фанатов: они хотели увидеть продолжение "Притяжения" (2017), узнать, что дальше произошло с героями этого фильма.
Ревизор.ру 10:29
Фигурное катание

Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России

Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.
Российская газета 08:41
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

РИА Новости 17:19
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