Госдеп США разъяснил, что компании — подрядчики "Северного потока — 2" могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года.

Общество Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.

Гаджеты У телефонов на Android могут убрать ограничение для видео Ограничение на размер видео, действующее для телефонов на Android, могут отменить в новой версии операционной системы, сообщил 26 декабря портал XDA Developers.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Общество Британский посол описал Россию тремя словами Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».

Происшествия В Алматы разбился пассажирский самолет В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.

Политика Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".

Шоу-бизнес Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.

Общество Захарова разоблачила фальсификацию Павловского Официальный представитель МИД Мария Захарова в социальных сетях ответила на интервью политолога Глеба Павловского, в котором тот попытался «разоблачить власти» на примере сообщений об изнасилованной в Берлине российской девочки.

Здоровье Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Экономика Фонд долевого строительства принял решение по 123 проблемным домам Решения еще по 123 проблемным домам в 16 регионах России принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Политика Захарова: «Северный поток-2» не затрагивает США Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что газопровод "Северный поток-2" является внутренним делом европейских стран, к которому США не имеют отношения.

Политика Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы Президент Чехии Милош Земан обдумывает, как нужно отреагировать на позицию МИД России по поводу введения в Польше Дня памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году.

Политика Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс Украины Президент Украины Владимир Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс с так называемыми открытыми региональными списками, сообщается на сайте Верховной Рады.

Общество Ритейлер DNS построит город на Дальнем Востоке Ритейлер DNS собирается построить город на 20-25 тысяч жителей возле территории опережающего развития Надеждинская во Владивостокской агломерации.

Кино Фёдор Бондарчук презентовал фильм «Вторжение» Фёдор Бондарчук, режиссёр картины, рассказал, что его новый фильм снят по просьбам его фанатов: они хотели увидеть продолжение "Притяжения" (2017), узнать, что дальше произошло с героями этого фильма.