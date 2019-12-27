Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2

Госдеп США разъяснил, что компании — подрядчики "Северного потока — 2" могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года.
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