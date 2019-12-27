Политика
Газета.RuСША назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»
У компаний - подрядчиков российского экспортного газопровода "Северный поток-2" есть срок до 20 января 2020 года прекратить всякую связанную с проектом деятельность, чтобы не подпасть под американские санкции – с таким разъяснением выступил Госдепартамент США.
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Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Армия и оружие
Против армии России готовят информационную атаку, заявили в Минобороны
Иностранные государства в ближайшее время готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью газете "Красная звезда" первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
Общество
УАЗ создаст кемпер на базе «Буханки»
Вдохновившись концептами кемперов на базе «Буханки», представленных голландским подразделением УАЗа на выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в Утрехте, российские заводчане тоже создали нечто подобное.
Авто
Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в России
Более 1,5 миллиона российских водителей рискуют жизнью за рулем из-за брака в системе безопасности автомобиля.
Армия и оружие
Советский Т-62 выдержал попадание американской противотанковой ракеты
Советский танк Т-62, до сих пор находящийся на вооружении в Сирии, выдержал удар американской противотанковой ракеты TOW.
Футбол
Вулверхэмптон — Манчестер Сити 3:2
Сегодня в 22:45 по московскому времени «Манчестер Сити» встретится с «Вулверхэмптоном» в матче чемпионата Англии.
Экономика
Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
Фигурное катание
Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России
Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей
Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
Авто
Спортивный универсал Subaru Levorg STI Sport показали на видео
Subaru представит на выставке Tokyo Auto Salon спортивную версию универсала Levorg следующего поколения.
Политика
Зеленский уволил в запас экс-главу СБУ Грицака
Президент Украины Зеленский уволил экс-главу СБУ генерала армии Грицака с военной службы.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Кино
Россияне назвали любимым фильмом 2019 года «Т-34»
Общество
Дело о клевете: суд объявил Елену Батурину в розыск
Самая богатая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина объявлена в федеральный розыск по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению Эренцена Манжеева - финансового управляющего банкротством бывшего первого вице-президента "Интеко" и родного брата ответчицы Виктора Батурина.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Экономика
Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года
Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.
Происшествия
Число жертв крушения самолета в Казахстане возросло до 15
Число жертв крушения пассажирского самолета Fokker-100 под Алма-Атой возросло до 15.
Шоу-бизнес
Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»
Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
Общество
Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме
Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
Политика
Земан допустил отмену визита в Россию на 75-летие Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Футбол
Жано может продолжить карьеру в Турции
Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе в ближайшее время может перебраться в чемпионат Турции.
Общество
Киев отменил ограничения на монетизацию льгот по оплате ЖКХ
Кабинет министров Украины отменил ограничение монетизации льгот на коммунальные услуги. Об этом заявил премьер-министр Украины Гончарук.
Космос
NASA продолжает рваться на Марс: Новые космолёты получат суперскорость
Новые космолёты получат суперскорость.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Футбол
Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»
Политика
Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".