Политика

Газета.RuГазета.RuСША назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

У компаний - подрядчиков российского экспортного газопровода "Северный поток-2" есть срок до 20 января 2020 года прекратить всякую связанную с проектом деятельность, чтобы не подпасть под американские санкции – с таким разъяснением выступил Госдепартамент США.
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