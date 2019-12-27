У компаний - подрядчиков российского экспортного газопровода "Северный поток-2" есть срок до 20 января 2020 года прекратить всякую связанную с проектом деятельность, чтобы не подпасть под американские санкции – с таким разъяснением выступил Госдепартамент США.

Общество УАЗ создаст кемпер на базе «Буханки» Вдохновившись концептами кемперов на базе «Буханки», представленных голландским подразделением УАЗа на выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в Утрехте, российские заводчане тоже создали нечто подобное.

Фигурное катание Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.

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Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

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Экономика Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.

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