Политика

Lenta.ruLenta.ruСША назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

Компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать санкций США, если они прекратят работы до 20 января 2020 года. О таком способе не попасть под ограничения сообщили в Госдепе США.
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