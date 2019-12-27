Политика
Lenta.ruСША назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»
Компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать санкций США, если они прекратят работы до 20 января 2020 года. О таком способе не попасть под ограничения сообщили в Госдепе США.
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Общество
Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете
В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
Политика
Германия отказала Украине в оказании военной помощи
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Украина попросила Германию о военной поддержке, однако получила отказ, передает RT.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Происшествия
В Алматы разбился пассажирский самолет
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе
Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.
Экономика
Украина заявила о получении от «Газпрома» пяти миллиардов долларов
В общей сложности Украина получила от «Газпрома» пять миллиардов долларов, которые ей положены по решению Стокгольмского арбитража.
Авто
Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta
Напомним, что в ближайшем будущем у покупателей Lada Vesta появится возможность приобрести панель приборов с жидкокристаллическим экраном в качестве опции.
Политика
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Политика
Зеленский уволил с военной службы бывшего главу СБУ Грицака
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить с военной службы бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и отправить его в запас.
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Армия и оружие
Хафтар захватил старый аэропорт Триполи
Захвачены нефтехранилища, взяты под контроль важные дороги, ведущие в Триполи.
Автоспорт
Шварцман настроен с начала сезона бороться за подиумы в Формуле-2
Чемпион Формулы-3 сезона-2019, пилот программы SMP Racing и гоночной Академии «Феррари» Роберт Шварцман поделился ожиданиями от своего дебюта в Формуле-2.
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области
По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Футбол
Экс-игрок киевского «Динамо» Горан Попов: «Знаю, что россияне и украинцы — один славянский народ»
Знаю, что это один славянский народ — Украина и Россия. И в обеих странах говорят по-русски, — сказал Попов в интервью Tribuna.ua.
Футбол
Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров подал в отставку со своего поста по собственному желанию.
Общество
Мошенники активизировались в Instagram перед Новым годом
Заместитель генерального директора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко отметил, что взломщики не зря активизировались в преддверии новогодних праздников.
Единоборства
Утверждена дата реванша Фьюри и Уайлдера
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Кино
«КиноПоиск» составил рейтинг лучших фильмов десятилетия
«КиноПоиск» решил подвести итоги уходящего десятилетия и выяснил, какие фильмы стали лучшими в 2010-х годах.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО
Общество
Сергей Зверев пожаловался в ЕСПЧ после штрафа за пикет
Общество
Посол Британии охарактеризовал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу назвал Россию «увлекательной, энергичной» и «тёплой».
Происшествия
«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки
"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.