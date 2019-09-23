с чего всё началось

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев сможет вернуть «оккупированные территории» после того, как сама страна станет успешным демократическим государством. Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, видео доступно на его YouTube-канале.

Политика Грета Тунберг отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН Подросток-активист по вопросам изменения климата Грета Тунберг открыла климатический саммит ООН гневным осуждением мировых лидеров за неспособность принять решительные меры по борьбе с изменением климата.

Кино Вышел новый трейлер мультфильма «Холодное сердце 2» В YouTube опубликован трейлер полнометражного мультфильма «Холодное сердце 2». Режиссерами анимационного проекта стали Крис Бак и Дженнифер Ли.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.

ЖКХ В жилых домах Москвы дали отопление Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что власти приняли решение начать подачу тепла на все городские объекты досрочно.

Экономика АКРА впервые присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило России долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне A– со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Гаджеты Huawei пообещала недорогие смартфоны с 5G уже в следующем году Huawei пообещала недорогие смартфоны с 5G уже в следующем году, но более точные сроки их выхода пока не называют.

Происшествия По делу экс-мэра Оренбурга утвердили обвинительное заключение В Оренбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение экс-главе города Евгению Арапову.

Политика В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.

Происшествия Экстрадированный в США россиянин признался в совершении кибератак Экстрадированный в США из Грузии гражданин России Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак в период с 2012 по 2015 год.

Авто В России обновились правила расчета транспортного налога В ФНС сообщали, что изменения, касающиеся правил расчета транспортного налога, могут произойти и на региональном уровне, так как органы законодательной власти субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать налоговые ставки и льготы по транспортному налогу.

Здоровье Медики предупредили об опасности проживания в однокомнатных квартирах Медики предупредили. что проживание в однокомнатных квартирах может быть опасно для здоровья.

ЖКХ Режим ЧС введён в Еврейской АО из-за срыва начала отопительного сезона Режим чрезвычайной ситуации введён властями Еврейской автономной области в нескольких районах в связи со срывом начала отопительного сезона.

Шоу-бизнес Отец Максима Виторгана описал его лучшим родителем, чем Ксения Собчак Максим Виторган и Ксения Собчак расстались не так давно, и при этом оба уже успели обзавестись новыми возлюбленными.

Авто Ravon перезапустил продажи в России В 2018 году, в связи с резким повышением цен, поставки автомобилей узбекской марки Ravon в Россию были прекращены, сегодня компания объявила, что отгрузка моделей 2019 года вновь начата.

Политика Парубий подтвердил возбуждение против него дела о беспорядках в Одессе Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело в отношении экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе в мае 2014 года.

Политика Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.

Происшествия Названы регионы, где чаще всего пропадают дети Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.

Политика Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало американского солдата, который обвиняется в том, что планировал теракты в Соединенных Штатах, распространял в интернете информацию об изготовлении бомб и собирался уехать на Украину, чтобы воевать против батальона «Азов».

Политика Дуда не исключил введения безвизового режима с США до конца года Президент Польши Анджей Дуда заявил, что введение безвизового режима с США может состояться до конца 2019 года.

Общество Росстат назвал средний возраст невест в России Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.

Политика В США заявили о стремлении к всеобъемлющим переговорам с Ираном Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил на выступлении в неправительственной организации "Азиатское общество" в Нью-Йорке, что Соединённые Штаты готовы вести диалог, в который должны быть включены такие темы, как ядерная и ракетная программа и борьба с терроризмом, сообщает Reuters.

Политика Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета по Сирии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в понедельник, 23 сентября, о создании Конституционного комитета по Сирии.