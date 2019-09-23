с чего всё началось

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев сможет вернуть «оккупированные территории» после того, как сама страна станет успешным демократическим государством. Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, видео доступно на его YouTube-канале.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Теннис Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Санкт-Петербурге Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, в финале соревнований St.Petersburg Open одолел хорвата Борну Чорича, занимающего 15-е место мирового рейтинга, - 6/3, 6/1.

Кино «Игра престолов» получила «Эмми» как лучший драматический сериал 19 мая вышел последний эпизод сериала. В 2018 году сериал также получил «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал».

Общество Вторая волна бабьего лета «заглянет» на Кольский полуостров С середины недели на Кольском полуострове региональные синоптики прогнозируют вторую волну бабьего лета.

Происшествия В Тюмени следствие разбирается в скандале с изъятием органов погибшего В Тюмени в скандале относительно изъятия органов погибшего в ДТП мужчины разбираются следователи.

Экономика В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.

Шоу-бизнес Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.

Кино Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные» Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Гаджеты В Европе стартуют продажи смартфона Redmi Note 8 Pro На рынке Европы официально стартуют продажи нового смартфона Redmi Note 8 Pro.

Общество Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.

Происшествия Названы регионы, где чаще всего пропадают дети Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".

Спорт Колобков заявил о начале разбирательств несовпадений баз WADA и РУСАДА Министр спорта России Павел Колобков заявил, что специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут совместными усилиями выяснять, в чем заключается несоответствие баз данных организаций.

Путешествия Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково Европейские лоукостеры Rуапаіr, ЕаsуJет и Wizz Аіr в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из петербургского международного аэропорта Пулково.

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Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.

Транспорт «Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке «Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке Авиакомпания «Ямал» столкнулась со сложностями в эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) в аэропорту Нового Уренгоя (находится в концессии у «Аэропортов регионов»).

Армия и оружие США потеряли преимущество в использовании самолётов ДРЛО Россия лишила Соединённые Штаты важного преимущества — возможности использовать самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО — AWACS).

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Космос Ученые обнаружили признаки существования «кварковых» планет Некоторые ученые предполагают, что существуют не только кварковые звезды, но и кварковые планеты Китайские астрономы предположили вероятность существования сверхплотностых планет, вращающихся на минимальном расстоянии вокруг звезд, сообщает ТАСС.