с чего всё началось

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев сможет вернуть «оккупированные территории» после того, как сама страна станет успешным демократическим государством. Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, видео доступно на его YouTube-канале.

Технологии Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.

Политика Венесуэла сообщила постпреду РФ при ООН о рисках «Пакта Рио» Венесуэла направила постпреду РФ, председательствующей в СБ ООН, Василию Небензя письмо о рисках применения «Пакта Рио» в отношении Боливарианской республики.

Политика Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.

Политика ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».

Политика Трамп считает, что Зеленский победит коррупцию на Украине Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо поднимать тему коррупции на Украине, так как американские власти оказывают ей финансовую поддержку.

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Общество На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.

Экономика Казанский Кремль поддержал решение Минфина по трассе Москва — Казань Власти Татарстана положительно отреагировали на решение Минфина РФ одобрить выделение денег на строительство платной трассы Москва — Казань.

Политика В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.

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Общество Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.

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Армия и оружие В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, какие беспилотники были сбиты рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии.

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