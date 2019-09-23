Политика
Lenta.ruСША назвали способ возвращения Крыма Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев сможет вернуть «оккупированные территории» после того, как сама страна станет успешным демократическим государством. Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, видео доступно на его YouTube-канале.
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с чего всё началось
Волкер рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что в случае невозможности выполнить минские соглашения Украина должна стать успешным демократическим государством.Телеканал 360°вчера в 12:59
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Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России
В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия вчера в 19:22
Политика
Венесуэла сообщила постпреду РФ при ООН о рисках «Пакта Рио»
Венесуэла направила постпреду РФ, председательствующей в СБ ООН, Василию Небензя письмо о рисках применения «Пакта Рио» в отношении Боливарианской республики.
Политика Сегодня вчера в 22:01
Политика
Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму
Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
Российская газета вчера в 05:38
Политика
ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе
Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».
ИА Новороссия вчера в 15:15
Политика
Трамп считает, что Зеленский победит коррупцию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо поднимать тему коррупции на Украине, так как американские власти оказывают ей финансовую поддержку.
Газета.Ru вчера в 16:04
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru 21 сентября в 15:58
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru вчера в 10:05
Происшествия
В метро Санкт-Петербурга погибла женщина
REGNUM вчера в 19:28
Происшествия
Авиадебошира из Самары задержали в Шереметьеве
Вести.Ru вчера в 15:50
Экономика
Казанский Кремль поддержал решение Минфина по трассе Москва — Казань
Власти Татарстана положительно отреагировали на решение Минфина РФ одобрить выделение денег на строительство платной трассы Москва — Казань.
Реальное время вчера в 22:47
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда
21 сентября на предсезонном турнире в Словакии российская фигуристка Александра Трусова на первом для себя международном турнире установила два мировых рекорда.
МонаВиста 21 сентября в 10:51
Общество
Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ 22 сентября в 22:27
Общество
Первого октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Футбол
Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА.
Известия вчера в 16:50
Культура
Сергей Лазарев расплакался на съемках шоу «Секрет на миллион»
Сергей Лазарев с семьей Примечательно, что в воскресенье, 29 сентября, в эфир канала НТВ выйдет сразу два выпуска программы "Секрет на миллион" с Сергеем Лазаревым.
Вокруг ТВ вчера в 03:54
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, какие беспилотники были сбиты рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии.
RT на русском 01:03
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Происшествия
Сенатор открыл стрельбу на Гаити, два человека получили ранения
РИА Новости вчера в 18:50
Общество
Названы самые популярные алкогольные напитки в России
Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.
RT на русском вчера в 23:01
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49
Происшествия
В Екатеринбурге горит цех дизель-моторного завода
ТАСС вчера в 22:08
Происшествия
СМИ узнали о выплате компенсаций семьям жертв катастроф Boeing 737 MAX
Американский авиапроизводитель Boeing выплатит компенсации семьям жертв катастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии.
Известия 00:34
Экономика
Дальневосточную ипотеку под 2% годовых проспонсирует Сахалин
Перераспределение средств принесло федеральной казне дополнительных 75 млрд рублей и эти деньги станут источником реализации льготной дальневосточной ипотеки.
News.ru вчера в 21:21
Общество
Вторая волна бабьего лета «заглянет» на Кольский полуостров
С середины недели на Кольском полуострове региональные синоптики прогнозируют вторую волну бабьего лета.
Nord-News вчера в 09:06
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
Редакция Ura.ru сообщила, что в Екатеринбурге пропал журналист издания Александр Поздеев.
РИА Новости вчера в 12:08
Политика
На Украине возбудили дело против Парубия за беспорядки в Одессе
Шевченковский районный суд Киева в начале сентября 2019 года возбудил против Парубия уголовное дело о создании препятствий избирательным правам граждан.
RuNews24.ru вчера в 10:39
Происшествия
После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских
Газета.Ru вчера в 10:50
Происшествия
Эвакуация с горевшей плавбазы «Петр Житников» завершена
РИА Новости вчера в 22:31