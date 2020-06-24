с чего всё началось

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вполне может быть продлен, Вашингтон не исключает такой возможности. Об этом сообщает со ссылкой на источник в администрации США влиятельная газета The Wall Street Journal.

США назвали три условия для продления договора по вооружениям

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Авто Jaguar может выпустить молодежный хэтчбек Компания Jaguar планирует «перетряхнуть» свой модельный ряд, убрав из него седаны XE и XF и выпустив вместо них новый компактный хэтчбек. 1

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Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 5,4K

Общество Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок. 620

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Общество Рассекречено содержимое подаренных гостям парада Победы котомок В котомках, подаренных гостям парада Победы в Москве, находились пилотка, бинокль, шарф в виде георгиевской ленты, плащ-палатка, бутылка воды, сборник стихотворений, а также коробка с моделями советского грузовика-полуторки и мотоцикла с коляской и экипажем.

Общество Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин. 1,2K

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Политика Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко назвал самым безопасным местом в России и в мире Красную площадь, где в среду проходит парад Победы, все присутствовавшие ветераны перед мероприятием выдержали карантин. 191

Политика Избитый Николай Бондаренко обратится в правоохранительные органы 23 июня на заседании Саратовской областной думы избили депутата Николая Бондаренко. За комментарием "ОМ" обратился к самому парламентарию. 1

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