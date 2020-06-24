Политика
Газета.RuСША назвали три условия для продления договора по вооружениям
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вполне может быть продлен, Вашингтон не исключает такой возможности. Об этом сообщает со ссылкой на источник в администрации США влиятельная газета The Wall Street Journal.
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В США допускают возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при трех условиях, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.Коммерсантъ01:51
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Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 23 июня
К 23 июня число инфицированных в Тульской области увеличилось до 6 137 человек (+81 случай коронавируса).
Тульская пресса вчера в 04:31
Общество
7176 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
7176 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.
Известия 03:45
Авто
Jaguar может выпустить молодежный хэтчбек
Компания Jaguar планирует «перетряхнуть» свой модельный ряд, убрав из него седаны XE и XF и выпустив вместо них новый компактный хэтчбек.
Автоновости дня 22 июня в 03:13
Футбол
В РПЛ обеспокоены возбуждением уголовного дела на фанатов «Спартака»
Директор по безопасности Российской премьер-лиги Александр Мейтин заявил, что организация пытается помочь болельщикам московского "Спартака", которых хотят привлечь к уголовной ответственности.
Газета.Ru 06:48
Политика
В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек.
RT на русском 05:41
Автоспорт
В Ferrari начали тесты в Муджелло
Начиная с сегодняшнего дня, пилоты команды Феррари начали проводить тестирование болидов на трассе "Муджелло".
CT news вчера в 14:17
Политика
В Москве завершился парад Победы
На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летия Победы советских солдат в Великой Отечественной войне.
Компания 05:14
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Политика
Ветераны оценили парад Победы на Красной площади
Посетившие парад Победы в Москве ветераны высоко оценили мероприятие, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 06:13
Общество
Рассекречено содержимое подаренных гостям парада Победы котомок
В котомках, подаренных гостям парада Победы в Москве, находились пилотка, бинокль, шарф в виде георгиевской ленты, плащ-палатка, бутылка воды, сборник стихотворений, а также коробка с моделями советского грузовика-полуторки и мотоцикла с коляской и экипажем.
Lenta.ru 06:56
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню
Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor вчера в 03:50
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Общество
Лукашенко расплакался на параде Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
Политика
Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом
Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко назвал самым безопасным местом в России и в мире Красную площадь, где в среду проходит парад Победы, все присутствовавшие ветераны перед мероприятием выдержали карантин.
РИА Новости 04:16
Общество
В России спикер гордумы поздравил граждан с началом войны и объяснился
Спикер городской думы Тобольска Андрей Ходосевич поздравил присутствующих на официальном мероприятии в честь Дня памяти и скорби с началом войны.
Lenta.ru 06:46
Шоу-бизнес
Павла Прилучного заметили в обществе Мирославы Карпович
Информацию о возможном романе пока не комментируют ни Павел Прилучный, ни Мирослава Карпович.
МонаВиста 05:27
Происшествия
Сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине из-за велосипеда
В Твери сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине, попросившему у них насос для велосипеда, пишет Медиазона.
Рамблер вчера в 13:09
Политика
Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости вчера в 14:54
Политика
Избитый Николай Бондаренко обратится в правоохранительные органы
23 июня на заседании Саратовской областной думы избили депутата Николая Бондаренко. За комментарием "ОМ" обратился к самому парламентарию.
Общественное мнение 02:19
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru.
РИАМО 22 июня в 11:42
Общество
Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад
"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 22 июня в 11:02
Религия
Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру вчера в 08:20
Общество
В ПФР объяснили порядок выплаты омичам новых пособий на детей
Дети от 3 до 16 лет могли получить единовременную выплату в сумме 10 000 рублей. Сегодня ПФР объяснил порядок новых выплат.
Om1.ru 02:20
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru вчера в 05:06