Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША назвали условие для продления договора СНВ

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Этот документ остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.
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с чего всё началось
Однако в интервью изданию The Washington Times
 Маршалл Биллингсли дал понять, что без определенных шагов со стороны Москвы Вашингтон на продление не пойдет.
Коммерсантъвчера в 14:07

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Представитель Трампа призвал Россию отказаться от «Сарматов» и «Кинжалов»

News.ruвчера в 15:42

США назвали условие для продления договора СНВ

РИА Новостивчера в 17:53

США назвали России условие для продления договора СНВ

РБКвчера в 16:23

В США назвали одно из условий для продления СНВ

RT на русскомвчера в 19:37

Спецпредставитель президента США назвал главное условие продления Договора о стратегических наступательных вооружениях

Коммерсантъвчера в 14:07

США обратились за помощью к России

Рамблервчера в 12:48

США могут не продлить ДНСВ, если к переговорам не подключится Китай

Газета.Ruвчера в 12:00
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Футбол

«Зенит» интересуется нападающим «Бешикташа»

Руководство «Зенита» рассматривает вариант с приобретением форварда «Бешикташа» Умута Найира.
Чемпионат вчера в 16:28
Политика

Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке

РИА Новости вчера в 03:47
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Кино

Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»

Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».
Культуромания 07 мая в 02:19
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Шоу-бизнес

Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко

Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой.
Вестник 07 мая в 09:57
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Энергетика

Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне

Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
Газета.Ru вчера в 12:15
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Экономика

Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета

Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), объем которого составляет более $1 трлн, — впервые в истории начнет продавать активы, чтобы покрыть дефицит бюджета страны, передает Bloomberg.
РБК вчера в 20:22
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Общество

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия вчера в 17:49
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Общество

Дуров назвал 7 причин не переезжать в США

vtomske.ru вчера в 00:10
2K
Общество

Ученый рассказал о способах дезинфекции защитных масок

Все защитные маски после использования опасны для человека, а потому требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией.
Российская газета 00:14
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
1,3K
Происшествия

В Кузбассе умер шестой пациент с коронавирусом

РИА Новости 00:43
Общество

Аксёнов объяснил, почему курортный сезон в Крыму не состоится

По словам Аксенова, карантинные меры в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах будут продлены на неопределённый срок, и приезда туристов из других регионов не будет.
Парламентская газета вчера в 04:20
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Происшествия

Тренер ММА избил в Крыму продавщицу после просьбы надеть маску

Известия вчера в 17:32
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Общество

Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
Lenta.ru вчера в 10:23
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом

Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
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Шоу-бизнес

Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров

РИА Новости 07 мая в 22:05
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
1,9K
Общество

Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России

В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК вчера в 16:13
71
Шоу-бизнес

Тренер Адель назвал истинные причины ее резкой потери веса

Бывший тренер похудевшей почти на полсотни килограммов Адель встал на защиту певицы, на которую посыпались упеки в лицемерии и фатофобии (боязни лишнего веса).
Пятый канал вчера в 23:58
Технологии

Блокчейн-платформу TON запустили без участия Дурова и Telegram

Live24 07 мая в 13:15
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 07 мая в 08:02
2,1K
Здоровье

Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе

Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
33
Здоровье

Названы наиболее опасные нетипичные симптомы заражения коронавирусом

Заражения коронавирусом может проявлять себя нетипичными симптомами, включая ощущение похмелья и паралича, кожные проблемы.
MedikForum.ru вчера в 12:34
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Общество

Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений

Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
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Авто

В России предложили продавать автомобили прямо с заводов

Как пишет издание iReactor со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Попова, дилерские центры зачастую предлагают мало бюджетных решений для покупателей.
Тарантас Ньюс вчера в 23:46
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Армия и оружие

Второй самолет с российскими военными специалистами вернулся из Италии

Известия вчера в 19:38
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Общество

Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы

МИР 24 вчера в 23:42
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM вчера в 01:00
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Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
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