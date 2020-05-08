с чего всё началось

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Этот документ остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

Футбол «Зенит» интересуется нападающим «Бешикташа» Руководство «Зенита» рассматривает вариант с приобретением форварда «Бешикташа» Умута Найира.

Политика Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.

Шоу-бизнес Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой. 38

Энергетика Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне. 233

Экономика Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), объем которого составляет более $1 трлн, — впервые в истории начнет продавать активы, чтобы покрыть дефицит бюджета страны, передает Bloomberg. 32

Общество Ученый рассказал о способах дезинфекции защитных масок Все защитные маски после использования опасны для человека, а потому требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией. 9

Общество Аксёнов объяснил, почему курортный сезон в Крыму не состоится По словам Аксенова, карантинные меры в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах будут продлены на неопределённый срок, и приезда туристов из других регионов не будет. 152

Общество Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью. 247

Здоровье В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 180

Шоу-бизнес Тренер Адель назвал истинные причины ее резкой потери веса Бывший тренер похудевшей почти на полсотни килограммов Адель встал на защиту певицы, на которую посыпались упеки в лицемерии и фатофобии (боязни лишнего веса).

Общество Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса. 337

Авто В России предложили продавать автомобили прямо с заводов Как пишет издание iReactor со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Попова, дилерские центры зачастую предлагают мало бюджетных решений для покупателей. 21

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 566