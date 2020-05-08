Политика
РИА НовостиСША назвали условие для продления договора СНВ
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Этот документ остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.
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с чего всё началось
Однако в интервью изданию The Washington Times Маршалл Биллингсли дал понять, что без определенных шагов со стороны Москвы Вашингтон на продление не пойдет.Коммерсантъвчера в 14:07
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Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46
Общество
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
При покупках в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизовывать, иначе велики риски потерять деньги, рассказал агентству "Прайм" председатель Центра правовой помощи "Дело жизни", член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев.
РИА Новости 07 мая в 19:15
Шоу-бизнес
Тренер Адель назвал истинные причины ее резкой потери веса
Бывший тренер похудевшей почти на полсотни килограммов Адель встал на защиту певицы, на которую посыпались упеки в лицемерии и фатофобии (боязни лишнего веса).
Пятый канал вчера в 23:58
Политика
Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК вчера в 14:45
Космос
Раскрыта загадка атмосферы Юпитера
Sibnet Новости вчера в 10:38
Общество
В Саратовской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса
Медики зарегистрировали 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 835 человек, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 06 мая в 02:57
Здоровье
Морозов объяснил всплеск заболеваемости коронавирусом
По словам главы региона, специалисты отмечают две причины такого всплеска: увеличение количества проводимых тестов и несоблюдение населением правил самоизоляции.
Ульяновск онлайн 01:06
Армия и оружие
ООН призвала Украину прекратить обстрелы мирных жителей в Донбассе
Все случаи смертей и ранений мирных жителей в зоне конфликта в Донбассе в этом месяце были зафиксированы на неподконтрольной Украине территории.
Lenta.ru вчера в 12:33
Экономика
Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты Sukhoi Superjet 100
ПРАЙМ вчера в 17:54
Единоборства
У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус
Российская газета 01:55
Общество
Дуров назвал 7 причин не переезжать в США
vtomske.ru вчера в 00:10
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Политика
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
РИА Новости 02:14
Общество
Воздушный парад прошел над Новосибирском
В Новосибирске прошел воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Политика
Мишустин провел первое после госпитализации публичное совещание
Премьер-министр Михаил Мишустин, которого госпитализировали с коронавирусом, сегодня, 8 мая, в формате видеоконференции провел совещание с правительством по социально-экономическим вопросам.
Коммерсантъ вчера в 07:01
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии
Известия 02:02
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая
В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс 07 мая в 17:56
Армия и оружие
Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
Некоторые немецкие генералы в мае 1945 года отказывались верить в капитуляцию Германии и продолжали оказывать ожесточенное сопротивление, пока не были сломлены Красной армией, заявил в пятницу РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
РИА Новости 07 мая в 22:57
Общество
Российским вузам приказали проводить выпускные экзамены дистанционно
Москва, 9 мая 2020, 01:43 — REGNUM Подготовить и провести выпускные экзамены применением дистанционных технологий в российских вузах распорядился 8 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
REGNUM вчера в 18:43
Общество
В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь
Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
Вести ФМ вчера в 03:43
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 07 мая в 08:02
Общество
Вильфанд назвал регионы РФ, которым угрожает засуха
Засуха возможна в Астраханской, Белгородской, Брянской и Калужской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
NewInform вчера в 02:42
Происшествия
Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке
РИА Новости вчера в 03:47
Общество
Мясников потребовал 88 тысяч рублей за получасовое интервью
Директор телеврача сообщил ей, что стоимость разговора — 88 тысяч рублей.
Экспресс газета вчера в 09:19
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
Здоровье
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
Общество
Загадочное видео Ким Чен Ына с двойниками попало в сеть
Московский Комсомолец вчера в 03:53
Здоровье
В Калининградской области с 12 мая увеличат число дежурных групп в детсадах
В калининградских детсадах с 12 мая откроют более 300 дополнительных групп для дошкольников, родители которых выходят на работу.
Клопс вчера в 14:45