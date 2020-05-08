с чего всё началось

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Этот документ остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

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Общество Российским вузам приказали проводить выпускные экзамены дистанционно Москва, 9 мая 2020, 01:43 — REGNUM Подготовить и провести выпускные экзамены применением дистанционных технологий в российских вузах распорядился 8 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. 42

Здоровье В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 180