Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША назвали условие для продления договора СНВ

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Этот документ остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.
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с чего всё началось
Однако в интервью изданию The Washington Times
 Маршалл Биллингсли дал понять, что без определенных шагов со стороны Москвы Вашингтон на продление не пойдет.
Коммерсантъвчера в 14:07

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Вашингтон выдвинул России ряд условий для продления СНВ-3

REGNUM01:28

США намерены добиться «хорошей сделки» по договору СНВ

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США могут не продлить ДНСВ, если к переговорам не подключится Китай

Газета.Ruвчера в 12:00

США назвали России условие для продления договора СНВ

РБКвчера в 16:23

Представитель Трампа призвал Россию отказаться от «Сарматов» и «Кинжалов»

News.ruвчера в 15:42

Спецпредставитель президента США назвал главное условие продления Договора о стратегических наступательных вооружениях

Коммерсантъвчера в 14:07

США назвали условие для продления договора СНВ

РИА Новостивчера в 17:53
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Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46
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Общество

Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе

При покупках в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизовывать, иначе велики риски потерять деньги, рассказал агентству "Прайм" председатель Центра правовой помощи "Дело жизни", член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев.
РИА Новости 07 мая в 19:15
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Шоу-бизнес

Тренер Адель назвал истинные причины ее резкой потери веса

Бывший тренер похудевшей почти на полсотни килограммов Адель встал на защиту певицы, на которую посыпались упеки в лицемерии и фатофобии (боязни лишнего веса).
Пятый канал вчера в 23:58
Политика

Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК вчера в 14:45
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Культура

Самые любимые фильмы о Великой Отечественной войне назвали россияне

Live24 02:00
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Космос

Раскрыта загадка атмосферы Юпитера

Sibnet Новости вчера в 10:38
Общество

В Саратовской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса

Медики зарегистрировали 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 835 человек, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 06 мая в 02:57
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Здоровье

Морозов объяснил всплеск заболеваемости коронавирусом

По словам главы региона, специалисты отмечают две причины такого всплеска: увеличение количества проводимых тестов и несоблюдение населением правил самоизоляции.
Ульяновск онлайн 01:06
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Армия и оружие

ООН призвала Украину прекратить обстрелы мирных жителей в Донбассе

Все случаи смертей и ранений мирных жителей в зоне конфликта в Донбассе в этом месяце были зафиксированы на неподконтрольной Украине территории.
Lenta.ru вчера в 12:33
Экономика

Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты Sukhoi Superjet 100

ПРАЙМ вчера в 17:54
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Единоборства

У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус

Российская газета 01:55
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Общество

Дуров назвал 7 причин не переезжать в США

vtomske.ru вчера в 00:10
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Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
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Политика

Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве

РИА Новости 02:14
Общество

Воздушный парад прошел над Новосибирском

В Новосибирске прошел воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
3
Политика

Мишустин провел первое после госпитализации публичное совещание

Премьер-министр Михаил Мишустин, которого госпитализировали с коронавирусом, сегодня, 8 мая, в формате видеоконференции провел совещание с правительством по социально-экономическим вопросам.
Коммерсантъ вчера в 07:01
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
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Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии

Известия 02:02
Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс 07 мая в 17:56
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Армия и оружие

Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны

Некоторые немецкие генералы в мае 1945 года отказывались верить в капитуляцию Германии и продолжали оказывать ожесточенное сопротивление, пока не были сломлены Красной армией, заявил в пятницу РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
РИА Новости 07 мая в 22:57
Общество

Российским вузам приказали проводить выпускные экзамены дистанционно

Москва, 9 мая 2020, 01:43 — REGNUM Подготовить и провести выпускные экзамены применением дистанционных технологий в российских вузах распорядился 8 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
REGNUM вчера в 18:43
42
Общество

В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь

Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
Вести ФМ вчера в 03:43
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 07 мая в 08:02
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Общество

Вильфанд назвал регионы РФ, которым угрожает засуха

Засуха возможна в Астраханской, Белгородской, Брянской и Калужской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
NewInform вчера в 02:42
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Происшествия

Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке

РИА Новости вчера в 03:47
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Общество

Мясников потребовал 88 тысяч рублей за получасовое интервью

Директор телеврача сообщил ей, что стоимость разговора — 88 тысяч рублей.
Экспресс газета вчера в 09:19
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом

Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
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Общество

Загадочное видео Ким Чен Ына с двойниками попало в сеть

Московский Комсомолец вчера в 03:53
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Здоровье

В Калининградской области с 12 мая увеличат число дежурных групп в детсадах

В калининградских детсадах с 12 мая откроют более 300 дополнительных групп для дошкольников, родители которых выходят на работу.
Клопс вчера в 14:45
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