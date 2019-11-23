Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
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США назвали условие оказания помощи Сирии

Lenta.ru19:06

Представитель Госдепа заявил о законности действий США на нефтяных месторождениях в Сирии

ТАСС13:18

В Госдепе назвали условие оказания помощи Сирии

RT на русском17:12

Госдеп США назвал условие оказания помощи Сирии

Газета.Ru17:33

США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

РИА Новости16:54

Спецпредставитель США назвал политику Вашингтона по нефти в Сирии законной

Известия14:36

Представитель США назвал условие оказания помощи в восстановлении Сирии

РБК18:23
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Тодд Филлипс получил разрешение на съемки сиквела «Джокера»

РЕН ТВ 20 ноября в 14:13
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Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест

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Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России

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Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец 07:43
Политика

Лавров встретится с Салливаном в рамках G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках саммита G20 планирует встречу с заместителем госсекретаря США Майка Помпео Джоном Салливаном.
Газета.Ru 21:52
Кино

Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv 12:35
Шоу-бизнес

Немного понтов: Виктория Боня показала дом в Лондоне

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Телепрограмма 06:15
Шоу-бизнес

Показавшую лицо после пластики Елену Проклову обсуждают пользователи Сети

Поклонники Елены Прокловой комментируют изменения во внешности актрисы после очередной пластики.
Народные новости 11:53
Наука

Психологи: пограничное расстройство личности связано с детской травмой

Пограничное расстройство личности у людей ученые связали с детской травмой, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Acta Psychiatrica Scandinavia.
Ugpressa.ru вчера в 23:46
Общество

Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили

Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Lenta.ru 03:58
Шоу-бизнес

Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
ТВ Центр вчера в 10:38
Шоу-бизнес

Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой

На своей странице в Instagram российский композитор Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой.
Актуальные Новости вчера в 11:27
Общество

Непогода закрыла для полётов аэропорт Благовещенска

Непогода закрыла аэропорт Благовещенска для полётов.
REGNUM 21:51
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
Наука

Выявлена новая разновидность ВИЧ инфекции

К исследованиям подключились ученые со всего мира. Корпорации начали разрабатывать новый метод обнаружения ВИЧ и вируса гепатита.
Vevby.ru 18:25
Политика

Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики

«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.
РБК 10:36
Авто

Топ-7 самых дорогих подержанных автомобилей в Коми

ИА БНК 13:35
Транспорт

Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД

Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).
РИА Новости вчера в 06:31
Общество

Высокинский захотел создать муниципальную компанию для укладки гранита

Высокинский захотел создать муниципальную компанию для укладки гранита Организация, по мнению мэра, решит вечные проблемы с подрядчиками.
Екатеринбург-ТВ 04:30
Фигурное катание

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Известия 04:45
Политика

Байден заявил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не хотят его победы на предстоящих выборах главы государства в 2020 году.
Известия вчера в 02:02
Авто

Компания Haval адаптирует свои кроссоверы под климат России

Тут планируется инвестировать еще порядка 22,4 млрд рублей, в том числе и на строительство в регионе центра R&D. В данном случае речь идет о подразделении, целью которого будет разработки и исследования.
Tvoe-avto.com 20 ноября в 03:19
Армия и оружие

NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

Газета.Ru вчера в 05:42
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Известия вчера в 07:24
Футбол

Экс-игрок «Рубина» Самбрано обвиняется в избиении двух девушек

Газета.Ru 12:29
Экономика

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода.
РБК 01:00
Политика

Джонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов отверг предположения о том, что вмешательство России повлияло на результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.
РБК 21:25
Политика

Лондон отказался вернуть Маврикию архипелаг Чагос

Джагнот ссылается на майскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над архипелагом Чагос и вернуть его Маврикию в течение полугода.
Журналистская правда 08:44
Армия и оружие

Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»

Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
Военное дело вчера в 08:03
Футбол

Украинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги

Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
Газета.Ru 21:32
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