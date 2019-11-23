Политика

Lenta.ruLenta.ruСША назвали условие оказания помощи Сирии

Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Его слова приводит РИА Новости.
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Представитель США призвал не помогать Сирии в постконфликтном восстановлении

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