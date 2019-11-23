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Авто Porsche представил «доступную» версию Taycan Изначально Porsche презентовал Taycan только в самых мощных и дорогих модификациях: Turbo (680 л.с.) и Turbo S (761 л.с.), теперь же компания представила версию 4S, которая визуально отличается иной формой переднего воздухозаборника, другим диффузором, оригинальными 19-дюймовыми колёсными дисками и красными тормозными суппортами.

Происшествия Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.

Спорт World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процесс восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации.

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Происшествия Глава Чехова задержана по обвинению в мошенничестве «Главе Чехова предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (ч. 4 ст. 159 УК России)», — цитирует Врадий Интерфакс.

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