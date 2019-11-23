Армия и оружие
Lenta.ruСША назвали условие оказания помощи Сирии
Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Его слова приводит РИА Новости.
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Армия и оружие
Главком ВМС США отказался следовать указаниям Трампа о морском пехотинце
Главнокомандующий военно-морскими силами США Ричард Спенсер заявил, что морской пехотинец, которого уже неделю защищает в своем Twitter президент Дональд Трамп, все же предстанет перед специальной комиссией, которая обсудит вопрос о его исключении из рядов элитного подразделения.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Футбол
Украинская ассоциация футбола обратилась в следственные органы в связи с делом Григория Суркиса
Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила обращения в ГБР, ГПУ и МВД.
Общество
Минздрав отсрочил новые правила для медосмотра водителей
Минздрав отсрочил введение новых правил медосмотра для водителей.
Происшествия
В Новороссийске ребенка порывом ветра выбросило на проезжую часть
В Новороссийске порывом ветра ребенка выбросило на проезжую часть улицы. Об этом сообщает местное издание «Наша газета».
Игры
Компания Valve опубликовала трейлер игры Half-Life: Alyx
Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve опубликовала на популярном видеохостинге трейлер игры Half-Life: Alyx, ориентированной на пользователей VR-очков.
Музыка
Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»
Здоровье
Число врачей в Приморье продолжает уменьшаться
Число медиков в Приморье продолжает уменьшаться: Примстат опубликовал основные показатели здравоохранения 25-го региона, которые наглядно приведены за период с 2000 года.
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Политика
На Украине объявили в розыск подполковника СБУ по делу о госизмене
Государственное бюро расследований Украины объявило в розыск подполковника Службы безопасности страны (СБУ), подозреваемого в совершении государственной измены якобы в пользу России.
Экономика
Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
Общество
Гороскоп на 23 ноября. Звезды дарят энергию и активность
Звезды дарят вам энергию и активность. Вероятность заболеваний очень мала, но есть риск травматизма.
Политика
МИД прокомментировал запрет Латвии на вещание российских СМИ
Новый запрет на вещание на территории Латвии российских СМИ является грубым нарушением международного права.
Культура
Мединский: на месте «Соловья» могут построить новый киноцентр
Мединский добавил, что "проблема будет решена": например, на месте киноцентра построят новый, другой вариант - аналогичный объект появится "где-то рядом".
Авто
Porsche представил «доступную» версию Taycan
Изначально Porsche презентовал Taycan только в самых мощных и дорогих модификациях: Turbo (680 л.с.) и Turbo S (761 л.с.), теперь же компания представила версию 4S, которая визуально отличается иной формой переднего воздухозаборника, другим диффузором, оригинальными 19-дюймовыми колёсными дисками и красными тормозными суппортами.
Происшествия
Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Происшествия
В Якутии 14-летняя школьница погибла в ванной, заряжая телефон
Происшествия
В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
Иностранец, в багаже которого в международном аэропорту Гонконга нашли гильзы, был гражданином России, сообщает гонконгская газета "Сянган Минбао".
Спорт
World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процесс восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации.
Спорт
Комитет WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует исполкому организаци признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается на сайте WADA.
Общество
Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом
В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Происшествия
Глава Чехова задержана по обвинению в мошенничестве
«Главе Чехова предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (ч. 4 ст. 159 УК России)», — цитирует Врадий Интерфакс.
Наука
Экспериментальная вакцина против ВИЧ успешно вызвала иммунный ответ
Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса и некоммерческой организации исследований вакцин против ВИЧ (IAVI) смогли создать препарат, который воздействует на широкий спектр штаммов этого вируса.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Политика
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
Хоккей
«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»
Хоккейный клуб «Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс» из Нур-Султана.