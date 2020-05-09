Политика

BFM.ruBFM.ruСША назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
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Однако в интервью изданию The Washington Times
 Маршалл Биллингсли дал понять, что без определенных шагов со стороны Москвы Вашингтон на продление не пойдет.
Коммерсантъ08 мая в 14:07

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США поставили России условие продления Договора СНВ

Газета.Ruвчера в 02:25

Как США выдвигают условия для продления договора СНВ-III

RT на русскомвчера в 18:31

Пушков оценил возможность продления договора СНВ

РИА Новостивчера в 05:36

Пушков оценил ультиматум США для продления договора СНВ-3

News.ruвчера в 05:55

Пушков оценил возможность продления договора СНВ-III

Известиявчера в 21:44

США назвали России условие для продления договора СНВ

РБК08 мая в 16:23

Спецпредставитель президента США назвал главное условие продления Договора о стратегических наступательных вооружениях

Коммерсантъ08 мая в 14:07
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Политика

Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине

Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК 08 мая в 19:06
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Политика

Путин рассказал о национальной идее в России

Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 03:26
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Единоборства

Гейджи сенсационно победил Фергюсона на турнире UFC 249

Джексонвилль, 10 мая 2020, 08:37 — REGNUM Американский боец Тони Фергюсон проиграл соотечественнику Джастину Гейджи на турнире UFC 249, который прошёл 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США).
REGNUM 01:37
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Общество

Число случаев коронавируса в Калининградской области возросло до 671

Число случаев коронавируса в Калининградской области выросло до 671. За последние сутки инфекцию подтвердили у 34 человек.
Калининград.Ru вчера в 03:45
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Авто

Назвали автомобильные бренды с самыми преданными владельцами в России

Специалисты аналитического агентства "Автостат" в январе этого года провели онлайн-опрос, в ходе которого определили самых преданных автолюбителей, которые осознанно раз от раза выбирают машины одного и того же бренда.
Новые автомобили вчера в 01:55
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Единоборства

Украинский телеканал не показал бой россиянина Олейника в UFC

РБК 01:06
Общество

В Тульской области коронавирусом заразились еще 89 человек

За последние сутки в Тульской области зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 03:45
372
Общество

Дуров назвал 7 причин не переезжать в США

vtomske.ru 08 мая в 00:10
2,2K
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги

Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.
ТАСС 07 мая в 20:11
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Политика

Украина поставила на поражение «Северного потока-2»

Украина может с определенным оптимизмом говорить о том, что «Северный поток-2» не будет освобожден от требований обновленной газовой директивы Евросоюза, заявил в интервью «Радио Свобода» украинский посол в Германии Андрей Мельник.
Lenta.ru 03:14
3
Единоборства

Генри Сехудо объявил о завершении карьеры

FightCard.ru 00:54
Общество

69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки

Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались.
Kursk.com 02:40
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Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы

Pravda.Ru вчера в 09:07
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Происшествия

Пожар на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачеве локализован

Пожарные локализовали возгорание на территории бывшего артиллерийского арсенала в удмуртском Пугачеве, сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин на своей странице в соцсети в воскресенье.
Интерфакс 02:26
140
Общество

Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле

Меню на приемах от имени президента достаточно традиционное, без страусятины и крокодилового мяса, а алкоголь - только российского производства, рассказал в интервью РИА Новости бывший генеральный директор Комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
РИА Новости 03:10
Общество

Роспотребнадзор назвал условия снятия ограничений из-за коронавируса

Федеральный Роспотребнадзор составил методические рекомендации для регионов России по определению показателей для поэтапного снятия ограничений, действующих сейчас на территории всей страны в связи с пандемией коронавируса.
Первый Тульский 02:37
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Происшествия

В Петербурге в автобусе ранили пассажира, заступившегося за кондуктора

Сотрудники полиции задержали мужчину, ударившего ножом пассажира, который заступился за кондуктора в автобусе в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:16
2
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
7,1K
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
990
Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости вчера в 10:02
23
Общество

Опубликованы сообщения нацистов перед окончанием Второй мировой

ТК Звезда вчера в 21:52
6
Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
266
Общество

Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
199
Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
1,3K
Общество

Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru вчера в 03:33
1,8K
Политика

В Крыму ответили на слова Зеленского о колоколе в Симферополе

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал украинского президента Владимира Зеленского оставить планы по возвращению полуострова в состав Украины, а также об установке в Симферополе Колокола Единства.
Известия 03:23
16
Общество

ВВС США сообщили о взрыве бака «Фрегата-СБ» в космосе

Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщает 18-ая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Коммерсантъ вчера в 19:44
825
Общество

В правительстве оценили возможные сроки выхода из режима ограничений

Россия может выйти из режима ограничений из-за пандемии в конце мая – начале июня, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Mockva.ru вчера в 02:16
764
Общество

Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 08 мая в 13:50
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Политика

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 15:30
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