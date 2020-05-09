Политика
BFM.ruСША назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
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с чего всё началось
Однако в интервью изданию The Washington Times Маршалл Биллингсли дал понять, что без определенных шагов со стороны Москвы Вашингтон на продление не пойдет.Коммерсантъвчера в 14:07
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Политика
Путин возложил цветы к Вечному огню
Российская газета 03:26
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Жителей Москвы ожидает резкое похолодание с 13 мая, температура понизится на 8–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 9 мая.
Известия 01:57
Политика
Посол в США назвал кощунством попытки принизить роль СССР в войне
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал ряд западных СМИ и неправительственных общественных организаций за попытки переписать историю и лишить СССР статуса победителя во Второй мировой войне.
Газета.Ru 05:11
Происшествия
В польском центре ядерных исследований произошел пожар
Пожар произошел в польском Национальном центре ядерных исследований под Варшавой, радиоактивных выборов не произошло, сообщает Польское агентство атомной энергии.
РИА Новости 04:22
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Футбол
Отец Йовича о травме сына: «Лука подавлен и немного напуган»
Милан Йович, отец нападающего "Реала" Луки Йовича, рассказал о состоянии сербского футболиста.
Soccer.ru 00:32
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки поставок С-500 в войска
Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-500 начнут поступать в Вооруженные силы России в 2021 году, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко 7 мая в интервью журналу «Национальная оборона».
ИА Красная Весна вчера в 01:52
Общество
Китай может продать часть госдолга США, обвалив доллар
Китай в ответ на жесткие обвинения правительства США в распространении опасной инфекции может в срочном порядке продать часть госдолга США, обвалив курс доллара, информирует издание South China Morning Post.
Evo-rus.com 07 мая в 15:44
Политика
Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно
RT на русском 03:22
Политика
В Москве состоялся воздушный парад Победы
Парад традиционно закрывала шестёрка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета флага России с помощью специального дыма.
Говорит Москва 03:59
Общество
Число случаев коронавируса в Москве превысило 100 тысяч
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявили, что число случаев COVID-19 в Москве превысило 100 тыс. Отмечается, что за сутки в столице зафиксировали 5667 больных коронавирусом, в результате чего общее число выявленных людей с COVID-19 в городе достигло отметки 104189.
RT на русском 04:03
Технологии
Стало известно, когда Sony наконец-то покажет PlayStation 5
”Финальный дизайн PS5 будет официально представлен Sony в PlayStation Blog уже 2 июня”, — написал он.
Ferra вчера в 11:13
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК вчера в 16:13
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Общество
Российские суды начнут работать 12 мая
Российские суды с 12 мая переходят на обычный график работы после длительного простоя из-за пандемии коронавируса.
1743.ru вчера в 13:00
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM вчера в 03:31
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Общество
В России выявили 10 817 случаев заражения коронавирусом за сутки
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 817, и сейчас зараженных во всех регионах страны 198 676 человек.
ТАСС 03:46
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
Футбол
Помощник Путина Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА
Как сообщается на официальном сайте «армейцев», им стал помощник президента России Максим Орешкин, который также является членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ.
Vprognoze.ru 02:36
Общество
Рамзан Кадыров разрешил небольшим магазинам в Чечне возобновить работу
Как написал глава республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте», послабление мер коснётся небольших хозяйственных магазинов, станций технического обслуживания и «других небольших торговых заведений».
Говорит Москва 03:45
Общество
Жителей Ростовской области обязали носить маски на улице
В Ростовской области с 9 мая является обязательным ношение лицевых масок на улице.
Rostov.ru 02:00
Единоборства
Кремлёв предложил Усику и Ломаченко российское гражданство
Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство.
Pravda.Ru 07 мая в 10:44
Здоровье
Врачи назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
iReactor вчера в 05:25
Общество
Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны
Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война".
РИА Новости 00:07
Футбол
Рами признался, что не знает имен игроков «Сочи»
Французский легионер «Сочи» Адиль Рами признался, что не знает имен своих одноклубников. Защитник находится в российском клубе с февраля.
Матч ТВ вчера в 17:27
Происшествия
В Кузбассе умер шестой пациент с COVID-19
За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 04:11
Политика
В Минске проходит парад в честь 75-летия Победы
Республика Беларусь, 9 мая 2020, 11:15 — REGNUM В столице Белоруссии начался парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
REGNUM 04:15