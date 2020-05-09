с чего всё началось

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.

Общество Москвичей предупредили об аномальном похолодании Жителей Москвы ожидает резкое похолодание с 13 мая, температура понизится на 8–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 9 мая. 27

Политика Посол в США назвал кощунством попытки принизить роль СССР в войне Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал ряд западных СМИ и неправительственных общественных организаций за попытки переписать историю и лишить СССР статуса победителя во Второй мировой войне. 235

Происшествия В польском центре ядерных исследований произошел пожар Пожар произошел в польском Национальном центре ядерных исследований под Варшавой, радиоактивных выборов не произошло, сообщает Польское агентство атомной энергии. 6

Армия и оружие В Минобороны назвали сроки поставок С-500 в войска Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-500 начнут поступать в Вооруженные силы России в 2021 году, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко 7 мая в интервью журналу «Национальная оборона». 5

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Общество Число случаев коронавируса в Москве превысило 100 тысяч В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявили, что число случаев COVID-19 в Москве превысило 100 тыс. Отмечается, что за сутки в столице зафиксировали 5667 больных коронавирусом, в результате чего общее число выявленных людей с COVID-19 в городе достигло отметки 104189.

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу". 731

Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 57

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