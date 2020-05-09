Политика
BFM.ruСША назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
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с чего всё началось
Однако в интервью изданию The Washington Times Маршалл Биллингсли дал понять, что без определенных шагов со стороны Москвы Вашингтон на продление не пойдет.Коммерсантъвчера в 14:07
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Энергетика
Цена нефти Brent приблизилась к $30 за баррель
На лондонской бирже ICE Futures к 8:00 (по мск) цена июльских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 1,63%, до $29,94 за баррель.
Газета.Ru вчера в 01:34
Политика
В Москве завершился воздушный парад Победы
РИА Новости 03:42
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
Политика
Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено «широко и достойно»
Президент России Владимир Путин пообещал, что юбилей Великой Победы будет отпразднован широко и достойно.
РЕН ТВ 03:19
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество
В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today вчера в 14:05
Шоу-бизнес
Волочкова вышла на прогулку на карантине с котом и в нижнем белье:
На кадрах видно, что Волочкова сделала все, для того, чтобы пользователи смогли получить максимальное визуальное удовольствие – балерина надела комплект изящного черного белья и дополнила его кружевной накидкой.
Live24 вчера в 08:49
Общество
У личной помощницы дочери Трампа обнаружили коронавирус
Взгляд.ру 03:38
Футбол
Руководство АПЛ опасается возможного бунта со стороны игроков
Руководство АПЛ опасается, что некоторые топ-футболисты откажутся играть в условиях пандемии коронавируса и потребуют завершить сезон.
Sport24.ru 02:26
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Ровно в полдень по тюменскому времени президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевских стен и с торжественной речью обратился к жителям страны, празднующей 75-летие Великой Победы.
Тюменская область сегодня 03:32
Здоровье
Очаги коронавируса в медучреждениях: прямой эфир о ситуации с COVID-19 в Тюмени
Власти рассказали, что в двух медучреждениях региона вспышки заболевания. Это МСЧ «Нефтяник», где заразились 23 сотрудника и 32 пациента.
Новости Тюмени 72.ru вчера в 01:31
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия 07 мая в 02:07
Армия и оружие
В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии
Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU 07 мая в 04:45
Общество
Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём Победы и пообещал отметить праздник после окончания пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:03
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Происшествия
Тренер ММА избил в Крыму продавщицу после просьбы надеть маску
Известия вчера в 17:32
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
Происшествия
В челябинской области умер одиннадцатый пациент с COVID-19
Челябинск, 9 мая 2020, 09:43 — REGNUM В Челябинской области скончалась женщина 68 лет.
REGNUM 02:43
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
Общество
В России за сутки выявили 10 817 случаев коронавируса
В России за последние сутки подтверждено 10 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:46
Общество
В Саратовской области коронавирусом заболели больше 1 тыс. человек
В Саратовской области за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 57 жителей, таким образом, всего с начала эпидемии новой инфекцией заболели уже 1007 человек.
Московский Комсомолец 02:08
Происшествия
Стало известно о ходе расследования дела об убийстве Старовойтовой
Взгляд.ру вчера в 19:55
Политика
МИД РФ назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору
МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами.
Вести.Ru вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл
Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor вчера в 05:12
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Здоровье
Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай
Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
Здоровье
Путин утвердил выплаты семьям медиков, умерших от коронавируса
Президент России Владимир Путин утвердил дополнительные страховые гарантии медикам, работающим с пациентами, у которых был выявлен коронавирус.
Суть событий 07 мая в 02:27
Шоу-бизнес
На дачу переехала Оксана Самойлова вместе с Джиганом
Совсем недавно сотни российских женщин начинали свой день с просмотра новостной ленты на предмет того, как именно чувствует себя многодетная мать Оксана Самойлова после расставания с рэпером Джиганом.
Live24 вчера в 12:20
Общество
В Пермском крае выявили 16 новых случаев коронавируса
Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Пермском крае диагноз коронавирус подтвердился ещё у 16 жителей.
АиФ Пермь 03:45
Общество
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости 07 мая в 10:22