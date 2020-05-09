Политика

BFM.ruBFM.ruСША назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
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с чего всё началось
Однако в интервью изданию The Washington Times
 Маршалл Биллингсли дал понять, что без определенных шагов со стороны Москвы Вашингтон на продление не пойдет.
Коммерсантъвчера в 14:07

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Пушков оценил возможность продления продления договора СНВ

РИА Новости05:36

В МИД России оценили условия США по продлению договора СНВ-3

News.ru06:55

Спецпредставитель президента США назвал главное условие продления Договора о стратегических наступательных вооружениях

Коммерсантъвчера в 14:07

Вашингтон выдвинул России ряд условий для продления СНВ-3

REGNUM01:28

В США назвали одно из условий для продления СНВ

RT на русскомвчера в 19:37

США назвали России условие для продления договора СНВ

РБКвчера в 16:23

США поставили России условие продления Договора СНВ

Газета.Ru02:25
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Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

REGNUM 05:10
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Общество

Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца

О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт вчера в 02:59
12
Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
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Общество

Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России

В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
Агробук вчера в 03:26
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Общество

О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 вчера в 10:58
3,6K
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
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Армия и оружие

Минобороны передадут установочную партию Су-57 в 2020 году

RT на русском 05:28
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
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Политика

Путин на Соборной площади Кремля провел смотр Президентского полка

Президент Владимир Путин в День Победы провел смотр Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны (ФСО).
ТАСС 05:44
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Наука

Учёные оснастили дроны навыками комаров для полетов ночью

Учёные оснастили новые дроны умениями, характерными для комаров. Это относится к способностям ориентирования в условиях темноты.
Дни24 01:48
Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
2K
Игры

Microsoft представила первые игры для новой консоли Xbox Series X

Компания Microsoft представила первые игры для консоли Series X. Большая часть релизов имеет разрешение в 4К и частоту в 120 кадров в секунду.
Дни24 вчера в 10:50
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Фигурное катание

Тутберидзе прервала молчание после ухода Трусовой к Плющенко

Накануне стало известно, что 15-летняя фигуристка Александра Трусова подала заявление об уходе от своего тренера Этери Тутберидзе, с которой занималась с 2016 года.
ТВ Центр 07 мая в 07:39
17
Общество

Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:08
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Общество

В Тульской области еще 86 жителей заразились коронавирусом

Все остальные контактировали с заболевшими ранее. По состоянию на 9 мая еще 3 жителя Тулы и Узловой излечились от коронавируса.
Тульские Известия 03:58
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Футбол

Туран: «Думал, что перехожу в „Баварию“, а не в „Барселону“»

Агент не сказал мне, что я перехожу в "Барселону".
Soccer.ru вчера в 17:39
Происшествия

Неизвестные «заминировали» два самолета в Домодедово

Неизвестные заявили о минировании двух самолетов, которые вылетели из столичного аэропорта Домодедово.
Газета.Ru 06:35
Культура

Дочь прокурора сняла ко Дню Победы сериал в стиле Netflix

URA.Ru 04:32
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Единоборства

Кремлёв предложил Усику и Ломаченко российское гражданство

Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство.
Pravda.Ru 07 мая в 10:44
Общество

ТАСС: в Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ

Коммерсантъ 05:36
3
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за прошедшие сутки по состоянию на утро четверга 8 мая в России коронавирус COVID-19 выявлен у 10 699 человек в 83 регионах России.
Piter.tv вчера в 03:23
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Политика

США оценили ужас ситуации в России: Пандемию остановит не Путин, а олигархи

В России олигархи, а не Кремль, берут инициативу по борьбе с COVID-19 в свои руки. 8 мая об этом рассказала The New York Times.
Свободная Пресса 03:22
Общество

Дистанционное обучение в вузах продлили после 12 мая

Министерство науки и высшего образования РФ продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:58
67
Общество

МВД разъяснило правила проживания в условиях самоизоляции в Москве

«При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения», — разъяснили в полиции.
RT на русском 06:07
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Общество

В Калужской области выявлено 77 новых носителей коронавируса

Калуга, 9 мая 2020, 12:36 — REGNUM 77 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 9 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.
REGNUM 05:36
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Авто

Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford

Российская компания Sollers запустила сервис платной абонентской подписки на автомобили УАЗ и Ford отечественной сборки.
Тарантас Ньюс 07 мая в 00:10
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Единоборства

Решение не отменять турнир UFC 249 назвали позором

Решение не отменять турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 249 назвали позором.
Газета.Ru 06:50
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Политика

МИД РФ назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору

МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами.
Вести.Ru вчера в 16:30
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Шоу-бизнес

Волочкова вышла на прогулку на карантине с котом и в нижнем белье:

На кадрах видно, что Волочкова сделала все, для того, чтобы пользователи смогли получить максимальное визуальное удовольствие – балерина надела комплект изящного черного белья и дополнила его кружевной накидкой.
Live24 вчера в 08:49
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Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
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