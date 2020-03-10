Армия и оружие
Lenta.ruСША назвали условия для заключения нового договора СНВ
Госдепартамент США назвал условия для заключения нового договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
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Общество
Жители России смогут увидеть суперлуние 10 марта
Жители России в ночь на вторник, 10 марта, смогут увидеть суперлуние. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает REGNUM.
Финансы
Верхние границы курса доллара и евро увеличила Мосбиржа
Московская биржа повысила верхние границы курса иностранных валют.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Общество
Власти Италии ограничили передвижение по стране
Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Экономика
Константин Ремчуков: Нефтяной маневр Москвы может помешать Трампу переизбраться
100 человек умерло почти только в одном регионе Италии. Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор "Независимой газеты".
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Наука
Homo erectus в Эфиопии изготавливали орудия разных эпох
Политика
Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны
Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Экономика
Акции российских компаний закрыли торги в Лондоне падением на 7–22%
Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже спадом на 7−22%.
Авто
В Porsche объяснили мощность нового 911 Turbo S
Главный инженер проекта Porsche 911 Франк-Штеффен Валлизер рассказал, почему Turbo S нового поколения настолько прибавил в мощности.
Политика
Reuters: командующий армией США в Европе мог заразиться коронавирусом
Пресс-служба Армии (Сухопутных войск) США сообщила, что командующий армией США в Европе Кристофер Каволи мог заразиться коронавирусом нового типа.
Футбол
Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения экс-президента клуба Ольги Смородской в договорном матче.
Экономика
В США упали основные фондовые индексы
По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже значительно снизились ключевые индексы Dow Jones, S&P и Nasdaq.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent рухнула на 31%
Цена нефти марки Brent рухнула до 31,43 доллара за баррель в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+.
Общество
Польский блогер Голембевская высоко оценила жизнь в Москве с ребенком
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Энергетика
Эксперт сообщил о возвращении ценовых войн на рынок нефти
Ценовые войны производителей возобновляются на нефтяном рынке после фактической ликвидации механизма поддержки рынка в виде ОПЕК+, сообщил NEWS.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Технологии
Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10
В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Экономика
Рубль на международных торгах упал до 72,5 к доллару
На фоне снижения цены барреля нефти рубль на открывшихся сегодня международных торгах подешевел до отметки 72,5 к доллару.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» благодаря голу Эдера
Общество
Конституционный суд рассмотрит жалобу на мэрию Москвы
Конституционный суд рассмотрит жалобу на мэрию Москвы Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению жалобу семьи Однодворцевых, которым грозит выселение из единственного жилья.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
Общество
Израиль ввел карантин для всех въезжающих
Израиль вводит карантин для всех приезжающих в страну.
Энергетика
Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США
Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
Общество
Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем
Врачи из Германии выяснили, что употребление воды натощак положительно влияет на здоровье – существует пять причин, чтобы завести себе эту полезную привычку.
Экономика
Очереди к обменникам выстроились в Петербурге на фоне обвала курса
В Санкт-Петербурге местные жители выстроились в очередь к обменникам валюты из-за резкого изменения курса рубля.
Происшествия