Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСША назвали условия для заключения нового договора СНВ

Госдепартамент США назвал условия для заключения нового договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Госдеп захотел включить «Посейдон» в договор на замену СНВ-3

РЕН ТВ17:50

США назвали условия для заключения нового договора СНВ

Lenta.ru18:11

В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3

RT на русском18:05

США назвали российские вооружения, которые могли бы войти в продление СНВ-3

Коммерсантъ17:59

Госдеп указал российские вооружения для включения в продление СНВ-3

Газета.Ru18:16

США считают, что включение Китая в ДСНВ предотвратит гонку вооружений

ТАСС18:38

США считают, что для продления СНВ-3 достаточно обменяться нотами

РИА Новости19:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Общество

Жители России смогут увидеть суперлуние 10 марта

Жители России в ночь на вторник, 10 марта, смогут увидеть суперлуние. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает REGNUM.
Известия вчера в 03:41
Финансы

Верхние границы курса доллара и евро увеличила Мосбиржа

Московская биржа повысила верхние границы курса иностранных валют.
Газета.Ru 16:23
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru 13:56
Общество

Власти Италии ограничили передвижение по стране

Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Ведомости 17:54
Экономика

Константин Ремчуков: Нефтяной маневр Москвы может помешать Трампу переизбраться

100 человек умерло почти только в одном регионе Италии. Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор "Независимой газеты".
Независимая газета 15:17
Биатлон

Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти

Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Pravda.Ru 03:22
Наука

Homo erectus в Эфиопии изготавливали орудия разных эпох

RuNews24.ru 03:33
Баскетбол

Леброн Джеймс и Норман Пауэлл признаны лучшими игроками недели в НБА

РИА Новости 18:43
Политика

Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны

Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 17:35
Экономика

Акции российских компаний закрыли торги в Лондоне падением на 7–22%

Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже спадом на 7−22%.
REGNUM 15:07
Авто

В Porsche объяснили мощность нового 911 Turbo S

Главный инженер проекта Porsche 911 Франк-Штеффен Валлизер рассказал, почему Turbo S нового поколения настолько прибавил в мощности.
Motor 07 марта в 05:00
Политика

Reuters: командующий армией США в Европе мог заразиться коронавирусом

Пресс-служба Армии (Сухопутных войск) США сообщила, что командующий армией США в Европе Кристофер Каволи мог заразиться коронавирусом нового типа.
ТАСС 19:01
Футбол

Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения экс-президента клуба Ольги Смородской в договорном матче.
RT на русском 09:45
Экономика

В США упали основные фондовые индексы

По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже значительно снизились ключевые индексы Dow Jones, S&P и Nasdaq.
Московский Комсомолец 16:34
Энергетика

Цена на нефть марки Brent рухнула на 31%

Цена нефти марки Brent рухнула до 31,43 доллара за баррель в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+.
ФАН вчера в 19:21
Общество

Польский блогер Голембевская высоко оценила жизнь в Москве с ребенком

Народные новости вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник 03:40
Энергетика

Эксперт сообщил о возвращении ценовых войн на рынок нефти

Ценовые войны производителей возобновляются на нефтяном рынке после фактической ликвидации механизма поддержки рынка в виде ОПЕК+, сообщил NEWS.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
News.ru 03:25
Технологии

Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10

В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Astera 03:39
Экономика

Рубль на международных торгах упал до 72,5 к доллару

На фоне снижения цены барреля нефти рубль на открывшихся сегодня международных торгах подешевел до отметки 72,5 к доллару.
Реальное время 02:11
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ахмат» благодаря голу Эдера

Soccer.ru вчера в 13:57
Футбол

Московский «Спартак» проиграл на своем поле «Краснодару» со счетом 0:1

Эхо Москвы 12:07
Общество

Конституционный суд рассмотрит жалобу на мэрию Москвы

Конституционный суд рассмотрит жалобу на мэрию Москвы Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению жалобу семьи Однодворцевых, которым грозит выселение из единственного жилья.
Коммерсантъ 18:56
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
Общественное телевидение России 18:34
Общество

Израиль ввел карантин для всех въезжающих

Израиль вводит карантин для всех приезжающих в страну.
Известия 14:18
Энергетика

Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США

Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
News.ru 15:40
Общество

Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем

Врачи из Германии выяснили, что употребление воды натощак положительно влияет на здоровье – существует пять причин, чтобы завести себе эту полезную привычку.
Московский Комсомолец в Марий Эл 11:45
Экономика

Очереди к обменникам выстроились в Петербурге на фоне обвала курса

В Санкт-Петербурге местные жители выстроились в очередь к обменникам валюты из-за резкого изменения курса рубля.
Газета.Ru 14:49
Происшествия

Mash: задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге

Газета.Ru вчера в 05:26
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию не отменят из-за коронавируса

Газета.Ru 12:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное