США назвали условия продления СНВ-3
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Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) возможно, если соглашение охватит ряд вопросов, связанных с новыми вооружениями РФ. Об этом в ходе телефонного брифинга сообщил спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.В источнике
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США готовы продлить СНВ-3 на «некоторый период времени» при определенных условиях
Комсомольская правда09:34