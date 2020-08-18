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ТК Звезда
ТК Звезда

США назвали условия продления СНВ-3

Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) возможно, если соглашение охватит ряд вопросов, связанных с новыми вооружениями РФ. Об этом в ходе телефонного брифинга сообщил спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.В источнике
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Коммерсантъ

США заявили о готовности продлить СНВ-3 на некоторое время

Коммерсантъ11:23
Комсомольская правда

США готовы продлить СНВ-3 на «некоторый период времени» при определенных условиях

Комсомольская правда09:34
ТАСС

Рябков: переговоры между Россией и США в Вене прошли интенсивно и энергично

ТАСС10:12
РЕН ТВ

Рябков заявил, что шансы РФ и США на продление СНВ-3 еще не исчерпаны

РЕН ТВ09:37
Газета.Ru

Биллингсли: США готовы продлить ДСНВ на некоторое время

Газета.Ru09:53
RT на русском

В МИД России рассказали об итогах переговоров с США по СНВ-III в Вене

RT на русском10:20
РИА Новости

Рябков заявил о разногласиях на переговорах с США по вооружениям

РИА Новости09:31

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
RT на русскомвчера в 11:45
2,3K

Создана модель для анализа биосигнатур у экзопланет

Астрофизики из Римского университета Тор Вергата и Федеральной политехнической школы Лозанны представили статистическую модель, которая может помочь астрономам интерпретировать результаты поиска биосигнатур — метана, кислорода и озона — в атмосферах экзопланет.
Индикатор12:14

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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«Формула-1» признала Сенну самым быстрым гонщиком

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» вместе с Amazon Web Services создало объединенный рейтинг скорости пилотов, составляемый при помощи облачных вычислений, сообщила пресс-служба «Формулы-1».
Аргументы и Факты08:12
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Минобороны Белоруссии провело встречи с военными атташе НАТО и Украины

Минск, 18 августа 2020, 18:14 — REGNUM Министерство обороны Белоруссии провело ряд встреч с военными атташе Британии, Германии, Литвы, Польши и Украины, в ходе которых проинформировало их о мерах, предпринятых в качестве реакции на возникшие угрозы безопасности страны, сообщает 18 августа белорусское военное ведомство в своем телеграм-канале.
REGNUM11:14