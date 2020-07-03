Политика
Газета.RuВ США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
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Вынуждены догонять: Чем так взбесила американцев наша «великолепная пятерка» вооружений
Комсомольская правда10:53
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 20:12, Ашберн
Происшествия
Четверо погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в Турции
RT на русском 18:28
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости 09:40
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Авто
Bentley показала обновленный кроссовер Bentayga
Bentley утверждает, что модель Bentayga Speed на базе W12 и гибридная версия, вероятно, с двигателем V6, будут доступны в конце этого года.
32CARS.ru 01 июля в 05:07
Футбол
«Манчестер Сити» устроил «Ливерпулю» чемпионский коридор
Перед матчем 32-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» «Манчестер Сити» устроил своим соперникам чемпионский коридор.
Спорт-Экспресс вчера в 15:17
Общество
Отца Хабиба Нурмагомедова похоронят в Дагестане
Российская газета 09:36
Армия и оружие
Индия может отказаться от российских Су-57 в пользу американских F-35
Политическая Экспертиза 02:20
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
Интернет
Эксперт рассказал, почему невозможно удалить свой цифровой след
Полностью удалить свой цифровой след из интернета невозможно, а приватный режим просмотра в браузерах не делает человека полностью анонимным.
Московский Комсомолец 19:54
Экономика
В России расширили перечень пострадавших от эпидемии отраслей
Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет список отраслей, пострадавших в результате действия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Кубань 24 вчера в 10:58
Кино
Названа предварительная дата открытия кинотеатров в Москве
Согласно заявлению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, кинотеатры в России смогут вернуться к работе не ранее 15 июля, при этом в каждом регионе власти смогут самостоятельно определять конкретную дату открытия.
Фильм Про 10:09
Шоу-бизнес
Дочь Бодрова-младшего впервые вышла в свет
Дочь актера Сергея Бодрова-младшего Ольга впервые вышла к широкой публике.
Рамблер вчера в 15:06
Хоккей
ЦСКА объявлен чемпионом России по хоккею
ЦСКА выиграл Кубок Континента, набрав 94 очка, а потому получил золотые медали чемпионов России, а "Ак Барс" и СКА закончили регулярный сезон с 93 очками каждый, так что в их случае было решено вручить два комплекта серебряных медалей.
Газета.Ru 12:11
Здоровье
Минздрав утвердил порядок наблюдения за взрослыми онкобольными
Минздрав России утвердил порядок диспансерного наблюдения за взрослыми пациентам с онкологическими заболеваниями, впервые предусматривается наблюдение пациентов от постановки диагноза и на протяжении всей жизни, сообщает пресс-служба министерства.
РИА Новости 17:27
Здоровье
Прокуратура проверит ужасы лечения в пульмонологии ЦГБ Бердска
Напомним, что 30 июня вышла первая история пациента пульмонологического отделения ЦГБ, не побоявшегося назвать свое имя, а вслед за этим 1 июля медсестра рассказала о работе в пульмонологии Бердска.
Курьер. Среда. Бердск 01:27
Политика
Кремль отверг опасения Запада по поводу поправок к Конституции России
Как пояснил Песков, «Россия, безусловно, сохраняла, сохраняет и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, духу и букве международного права».
Журналистская правда 06:33
Игры
NBA 2K21 для PS5 и Xbox Series X станет первой игрой стоимостью $ 70
Версии игры для PlayStation 5 и Xbox Series X появятся до конца года.
Чемпионат вчера в 12:52
Политика
На Украине перестали сажать за вождение в нетрезвом виде
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде, передает агентство УНИАН.
Российская газета 05:48
Экономика
«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год
Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
REGNUM 04:09
Энергетика
Американский СПГ столкнулся с проблемами в Прибалтике
Американским компаниям придется столкнуться с проблемами даже в традиционно лояльной Прибалтике.
ФАН вчера в 07:40
Происшествия
Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме
Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.
REGNUM 19:14
Технологии
WhatsApp запускает пять новых функций
Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций.
Ruposters.ru 08:18
Кино
Джейсон Момоа озвучит снеговика Фрости в детском фильме
Звезда "Аквамена" и "Игры престолов" Джейсон Момоа озвучит главного героя в детском фильме о снеговике Фрости.
Piter.tv 00:57
Общество
Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»
Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
РИА Новости 05:24