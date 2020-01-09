Армия и оружие

REGNUMREGNUMИран не пойдёт на переговоры с США – эксперт

По утверждению агентства, постоянным представителем США при ООН Келли Крафт было направлено письмо в Совет Безопасности ООН, в котором говорилось о готовности Вашингтона начать переговоры с Тегераном без предварительных договоренностей.
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СМИ: США заявили о готовности к переговорам с Ираном

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