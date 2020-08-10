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Газета.Ru
Газета.Ru

Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии

США считают прошедшие в Белоруссии президентские выборы несправедливыми и несвободными, а также осуждают реакцию властей и жесткие действия правоохранительных органов в отношении протестующих во время беспорядков, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.В источнике
Майк Помпеоамериканский политик
Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, равно как и блокирование интернета для препятствования распространения белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях.
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Телеканал 360°

США осудили подавление протестов в Белоруссии

Телеканал 360°вчера в 16:57
РБК

Госдеп осудил насилие и отключение интернета в Белоруссии

РБКвчера в 16:38
RT на русском

Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии

RT на русскомвчера в 15:53
Московский Комсомолец

В США назвали выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми

Московский Комсомолецвчера в 16:09
Известия

В Госдепе отреагировали на результаты выборов в Белоруссии

Известиявчера в 16:07
Коммерсантъ

Помпео назвал выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми

Коммерсантъвчера в 16:17
ТАСС

Помпео назвал выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми

ТАССвчера в 15:32

Минтруд изучает возможность увеличения выплат на детей 3-7 лет

В начале года президент во время послания Федеральному собранию говорил, что если новых выплат не хватит для вывода семей из бедности, то со следующего года возможно увеличение размера пособий до прожиточного минимума, то есть вдвое больше нынешнего.
Минтруд изучает возможность увеличения выплат на детей 3-7 лет
Известия17:45
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РИА Новостивчера в 02:26
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Военное деловчера в 00:03
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NI предостерег США от «троянского коня» русофобов Прибалтики

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Коммерсантъвчера в 10:24
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