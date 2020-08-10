Минтруд изучает возможность увеличения выплат на детей 3-7 лет

В начале года президент во время послания Федеральному собранию говорил, что если новых выплат не хватит для вывода семей из бедности, то со следующего года возможно увеличение размера пособий до прожиточного минимума, то есть вдвое больше нынешнего.