Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии
США считают прошедшие в Белоруссии президентские выборы несправедливыми и несвободными, а также осуждают реакцию властей и жесткие действия правоохранительных органов в отношении протестующих во время беспорядков, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.В источнике
Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, равно как и блокирование интернета для препятствования распространения белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях.
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