США назвали выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми
Соединённые Штаты считают прошедшие президентские выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.В источнике
Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, равно как и блокирование интернета для препятствования распространения белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях.
С чего всё началось
«Мы решительно осуждаем насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, как и блокирование интернета для препятствования распространению белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях», — говорится в заявлении
Помпео.
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