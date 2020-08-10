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ИА Новороссия
ИА Новороссия

США назвали выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми

Соединённые Штаты считают прошедшие президентские выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.В источнике
Майк Помпеоамериканский политик
Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, равно как и блокирование интернета для препятствования распространения белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях.
С чего всё началось
«Мы решительно осуждаем насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, как и блокирование интернета для препятствования распространению белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях», — говорится в заявлении
 Помпео.
RT на русскомвчера в 15:53
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Московский Комсомолец

В США назвали выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми

Московский Комсомолецвчера в 16:09
РБК

Госдеп осудил насилие и отключение интернета в Белоруссии

РБКвчера в 16:38
Коммерсантъ

Помпео назвал выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми

Коммерсантъвчера в 16:17
Телеканал 360°

США осудили подавление протестов в Белоруссии

Телеканал 360°вчера в 16:57
Известия

В Госдепе отреагировали на результаты выборов в Белоруссии

Известиявчера в 16:07
RT на русском

Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии

RT на русскомвчера в 15:53
ТАСС

Помпео назвал выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми

ТАССвчера в 15:32

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