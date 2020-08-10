Китай блокирует весь HTTPS-трафик, использующий TLS 1.3 и ESNI

Рост использования TLS 1.3 Исследователи пришили к выводу, что в настоящее время в Китае блокируется весь HTTPS-трафик, использующий TLS 1.3 и ESNI, а IP-адреса, участвующие в таких соединениях, получают временные баны, длительностью от двух до трех минут.