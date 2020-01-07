Политика

Мойка78Мойка78США не дали визу главе МИД Ирана

Отмечается, что глава иранского МИД должен был получить визу, чтобы посетить заседание Совета Безопасности ООН. Однако США в выдаче визы отказали.
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