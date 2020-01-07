Политика
Мойка78США не дали визу главе МИД Ирана
Отмечается, что глава иранского МИД должен был получить визу, чтобы посетить заседание Совета Безопасности ООН. Однако США в выдаче визы отказали.
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Религия
Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге
Армия и оружие
WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных
Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.
Политика
Парламент Ирана признал всех военных США террористами
Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).
Спорт
Александр Большунов выиграл «Тур де Ски»
Большунов стал третьим российским победителем многодневки "Тур де Ски".
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Гаджеты
5G-истерия. Все Redmi K30 5G раскупили за 2 часа
Сегодня в Китае стартовали продажи Redmi K30 5G – самого доступного в мире смартфона с поддержкой сетей пятого поколения.
Авто
Назвали топ-5 новых автомобилей дешевле 600 тыс. рублей
Политика
Трамп пообещал ввести против Ирака невиданные санкции
Президент США Дональд Трамп заявил, что если вывод американских войск из Ирака будет проходить в не очень дружелюбной обстановке, то Вашингтон введет против Багдада "такие санкции, которых они никогда прежде не видели".
Технологии
Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года
На первом месте в списке оказалась разработка Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" - средство для подавления вируса Эбола.
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце новогодних праздников
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, какая погода ожидается в столичном регионе в течение текущей недели.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье
Теннис
Медведев вывел Россию в плей-офф ATP Cup
Во втором матче встретились Даниил Медведев и Каспер Рууд.
Хоккей
Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за $ 11,2 млн
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за $ 11,2 млн, сообщает Los Angeles Times.
Гаджеты
Intel официально анонсировала свою первую дискретную видеокарту – DG1
Судя по всему, DG1 войдет в конфигурацию ноутбуков на базе процессоров Tiger Lake (преемники Ice Lake) – их Intel тоже официально представила сегодня.
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии, информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Технологии
Компания Samsung представила искусственных людей
Компания Samsung заявила о создании искусственного человека, который фактически представляет собой реалистичный аватар.
Экономика
Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал "просадку промышленности" главной причиной снижения бюджетных доходов.
Авто
Sony представила электрокар Vision-S
Компания Sony по-настоящему удивила сообщество, представив концептуальный автомобиль под названием Vision-S, работающий полностью на электроэнергии, на выставке бытовой электроники (CES).
Экономика
Сельское хозяйство России растет за счет «национальных чемпионов»
Итоги 2019 года для российского сельского хозяйства оказались неожиданными и неоднозначными.
Общество
В Японии выдали ордер на арест супруги Карлоса Гона
Токийская прокуратура получила во вторник ордер на арест супруги бывшего главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
Политика
Помпео переговорил с главой МИД Белоруссии
Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
Кино
Брэд Питт получил «Золотой глобус» за роль в фильме Тарантино
Ранее стало известно, что Тарантино получил «Золотой глобус» в категории «Лучший сценарий» за работу над своей последней культовой лентой.
Хоккей
Барри Тротц: «Сегодня Варламов играл фантастически»
Футбол
Акинфеев рассказал о своей реакции, если бы семья болела за «Спартак»
Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик, в котором игроки клуба ответили на вопросы юных болельщиков.
Общество
Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»
Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
Общество
Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки
Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.