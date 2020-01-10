Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША не намерены обсуждать с Ираком вывод войск

США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

В США не планируют обсуждать с Ираком вывод американских войск

Российская газета10:41

США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск

Эхо Москвы10:30

США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск

РИА Новости10:21

США отказались обсуждать с Ираком вывод войск

Московский Комсомолец10:22

Штаты считают себя «силой добра на Ближнем Востоке» и не собираются уходить из Ирака

Вести.Ru10:17

США заявили о нежелании обсуждать с Ираком вывод войск

RT на русском10:04

В США заявили, что не собираются обсуждать с Ираком вывод своих войск

Газета.Ru10:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Происшествия

Умер бывший участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

РБК 06:41
Культура

Телешоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире

Бессменный ведущий телепередачи "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил о закрытии программы после почти трех десятилетий в эфире.
Московский Комсомолец 07:38
Армия и оружие

Армия Хафтара закрыла два морских порта Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара наложила запрет на заход всех судов в два морских порта страны.
Вестник Кавказа 07:05
Армия и оружие

Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17

Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.
РИА Новости 08:05
Политика

Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
RT на русском 06:51
Происшествия

В Омске девушка вместе с другом убила свою мать

Управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении девушки-подростка, которая вместе другом убила свою мать.
Известия вчера в 07:53
Биатлон

Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира

Француз Мартен Фуркад стал победителем в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Газета.Ru 09:53
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Политика

NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране

Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.
BFM.ru вчера в 23:23
Армия и оружие

Жуткая ошибка или «обезьяна с гранатой»? Инженер-разработчик РЛС — о том, почему теракт не мог быть причиной падения «боинга» под Тегераном

Иран объявил, что будет самостоятельно расследовать причины катастрофы, но потом согласился допустить к расследованию украинских, канадских, французских или российских экспертов. карточка эксперта Инженер, разработчик РЛС Андрей Горбачевский Андрей Горбачевский, инженер, разработчик РЛС.
Новая газета 09:59
Происшествия

Студентов МГИМО заподозрили в избиении сына Жванецкого

Газета.Ru 07:42
Гаджеты

Представлен круглый смартфон, на разработку которого ушло 5 лет

Ferra 04:31
Общество

Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Известия 09:23
Происшествия

В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек

В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
RT на русском 06:35
Политика

Россию обязали заплатить Украине за Крым

Россию обязали возместить украинским компаниям потери, которые они понесли, потеряв активы в Крыму.
Lenta.ru 07:43
Футбол

«Тоттенхэм» интересуется Пёнтеком

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает в своем Twitter журналист Франческо Порцио.
Евро-футбол.ру вчера в 16:00
Биатлон

Союз биатлонистов России имеет долг в размере 700 тыс. евро

Чепиков в интервью "Матч ТВ" рассказал о том, что организация должна Международному союзу биатлонистов (IBU) около 700 тыс. евро.
Pravda.Ru 08:38
Происшествия

Российский танкер столкнулся с рыболовецким судном у берегов Турции

РИА Новости 01:36
Происшествия

Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета в Анталье

Известия 09:36
Гаджеты

У Samsung Galaxy A51 появится новая версия

Goroday.ru 07:46
Финансы

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

Курс евро упал на 38 копеек и составил 67,66 рубля. 24 декабря курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года.
RT на русском 10:33
Политика

В Польше хотят получить независимость от газа из России

Без альтернатив Российский газ поставляется в Польшу по долгосрочному контракту, который действует с 1996 года.
Газета.Ru 10:46
Общество

Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России с рождения

РБК 09:46
Политика

МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел России без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым.
Газета.Ru 08:04
Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 14:46
Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ

Второй сезон сериала по культовой истории о Ведьмаке по мотивам фэнтези Анджея Сапковского покажет новых персонажей, некоторые из которых относятся к сексуальным и гендерным меньшинствам.
ToDay News Ufa 04:59
Наука

Лучшее за год. Сентябрь

На что способна любительская астрономия, где найти самый мощный биоэлектрический генератор и зачем вомбаты какают кубиками, поведает подборка лучших материалов, вышедших в сентябре на Indicator.Ru.
Индикатор вчера в 17:49
Игры

Спустя 6 месяцев в Wolfenstein: Youngblood появился рейтрейсинг

Bethesda и MachineGames продолжают потихоньку обновлять Wolfenstein: Youngblood: вчера они наконец-то добавили поддержку трассировки лучей в реальном времени.
Игромания.ру 08:17
Общество

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление, в соответствии с которым в стране вводится экологический налог на транзит нефти, передает «РИА Новости» 10 января со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Известия 10:51
Политика

Путин обсудил Ливию с президентом Египта

Владимир Путин в пятницу провел телефонные переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
ТВ Центр 09:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное