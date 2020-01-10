Политика
РИА НовостиСША не намерены обсуждать с Ираком вывод войск
США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
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Культура
Телешоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Бессменный ведущий телепередачи "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил о закрытии программы после почти трех десятилетий в эфире.
Армия и оружие
Армия Хафтара закрыла два морских порта Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара наложила запрет на заход всех судов в два морских порта страны.
Армия и оружие
Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17
Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.
Политика
Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Происшествия
В Омске девушка вместе с другом убила свою мать
Управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении девушки-подростка, которая вместе другом убила свою мать.
Биатлон
Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира
Француз Мартен Фуркад стал победителем в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Политика
NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране
Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.
Армия и оружие
Жуткая ошибка или «обезьяна с гранатой»? Инженер-разработчик РЛС — о том, почему теракт не мог быть причиной падения «боинга» под Тегераном
Иран объявил, что будет самостоятельно расследовать причины катастрофы, но потом согласился допустить к расследованию украинских, канадских, французских или российских экспертов. карточка эксперта Инженер, разработчик РЛС Андрей Горбачевский Андрей Горбачевский, инженер, разработчик РЛС.
Общество
Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Происшествия
В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
Политика
Россию обязали заплатить Украине за Крым
Россию обязали возместить украинским компаниям потери, которые они понесли, потеряв активы в Крыму.
Футбол
«Тоттенхэм» интересуется Пёнтеком
Нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает в своем Twitter журналист Франческо Порцио.
Биатлон
Союз биатлонистов России имеет долг в размере 700 тыс. евро
Чепиков в интервью "Матч ТВ" рассказал о том, что организация должна Международному союзу биатлонистов (IBU) около 700 тыс. евро.
Гаджеты
У Samsung Galaxy A51 появится новая версия
Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
Курс евро упал на 38 копеек и составил 67,66 рубля. 24 декабря курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года.
Политика
В Польше хотят получить независимость от газа из России
Без альтернатив Российский газ поставляется в Польшу по долгосрочному контракту, который действует с 1996 года.
Политика
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Второй сезон сериала по культовой истории о Ведьмаке по мотивам фэнтези Анджея Сапковского покажет новых персонажей, некоторые из которых относятся к сексуальным и гендерным меньшинствам.
Наука
Лучшее за год. Сентябрь
На что способна любительская астрономия, где найти самый мощный биоэлектрический генератор и зачем вомбаты какают кубиками, поведает подборка лучших материалов, вышедших в сентябре на Indicator.Ru.
Игры
Спустя 6 месяцев в Wolfenstein: Youngblood появился рейтрейсинг
Bethesda и MachineGames продолжают потихоньку обновлять Wolfenstein: Youngblood: вчера они наконец-то добавили поддержку трассировки лучей в реальном времени.
Общество
Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление, в соответствии с которым в стране вводится экологический налог на транзит нефти, передает «РИА Новости» 10 января со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Политика
Путин обсудил Ливию с президентом Египта
Владимир Путин в пятницу провел телефонные переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.