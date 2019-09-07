Политика

Газета.RuГазета.RuСША не намерены покупать гиперзвуковые ракеты у России

Соединенные Штаты не планируют покупать у России гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
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США ответили на предложение РФ о покупке гиперзвуковых ракет

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Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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Газета.Ru вчера в 14:12
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Теннисист Медведев вышел в финал US Open

23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
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Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43.
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Шотландия — Россия 1:2

Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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