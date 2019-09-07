Соединенные Штаты не планируют покупать у России гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

США не намерены покупать гиперзвуковые ракеты у России

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