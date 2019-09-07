Политика
Газета.RuСША не намерены покупать гиперзвуковые ракеты у России
Соединенные Штаты не планируют покупать у России гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
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Здоровье
Молочные продукты и тофу помогут поддержать женскую красоту
Туапсинские вести 05:16
Технологии
В работе «Википедии» произошел сбой
Сбои в работе интернет-энциклопедии "Википедия" наблюдались в пятницу вечером во многих странах мира, в первую очередь в Европе.
ТАСС 16:22
Общество
Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент
С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM вчера в 20:47
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru 19:01
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение
В МВД сообщили, что в Подмосковье совершено разбойное нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой.
РИА Новости 05:18
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва 15:46
Армия и оружие
Под Ладушкином нашли бомбардировщик, сбитый в марте 1945-го
Калининградские поисковики обнаружили недалеко от Ладушкина фрагменты советского фронтового бомбардировщика Пе-2 и останки двух лётчиков.
Клопс 12:19
Футбол
«Челси» хочет продлить контракт с Эмерсоном
Контракт, предположительно, будет продлен до 2023 года. Зарплата Эмерсона возрастет с 3,9 до 5 миллионов евро (плюс бонусы) за сезон.
Soccer.ru 13:51
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Баскетбол
Сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
RT на русском 09:44
Происшествия
«Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов
Запах газа, на который пожаловались жители нескольких районов Москвы, связан с превышением поставщиком уровня его одорирования (придание резкого аромата бытовому газу).
РБК 19:40
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Футбол
Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020
Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:57
Футбол
Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.
РИА Новости 17:38
Футбол
АПЛ назвала шесть претендентов на звание лучшего игрока августа
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока английской Премьер-лиги по итогам августа.
Бомбардир.ру 12:12
Политика
Путин проверит, как строится космодром Восточный
Президент России Владимир Путин в пятницу побывает на космодроме Восточный, где посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.
ТАСС вчера в 08:09
Общество
Гороскоп на 5 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Что звезды обещают всем знакам зодиака 5 сентября 2019.
SM News 04 сентября в 10:22
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Политика
Глава МИД Швеции объявила об уходе в отставку
Глава МИД Швеции Маргот Вальстрём объявила о своём уходе в отставку. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
RT на русском 10:43
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Шоу-бизнес
Волочкова решила попозировать перед подписчиками в бане обнаженной
Популярная российская балерина Анастасия Волочкова решилась на весьма смелый поступок — звезда опубликовала в Instagram фотографию, где позирует обнаженной в бане.
Народные новости 17:31
Происшествия
В Нью-Джерси найдена редкая двуглавая гремучая змея
Учёные американского штата Нью-Джерси обнаружили древесную гремучую змею, у которой оказалось две головы.
News.ru 14:51
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:36
Политика
Вышинского и Сенцова включили в список обмена между РФ и Украиной
Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, режиссёр Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе, включены в список обмена между Москвой и Киевом.
News.ru 01:24
Гаджеты
IFA 2019. Компания LG представила смартфон LG G8X ThinQ
В рамках выставки IFA 2019, проходящей в Берлине, корейская компания LG анонсировала выход долгожданного смартфона LG G8X ThinQ.
ITZine.ru 06:45
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49