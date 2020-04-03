Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия договорятся о сокращении добычи нефти для улучшения ситуации на рынках. "Я надеюсь, что они заключат это соглашение – это то, что они мне сказали", – отметил президент США.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

США надеются на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Коммерсантъ20:49

Трамп заявил, что не обещал Москве и Эр-Рияду уступок по добыче нефти

РИА Новости20:48

Трамп выразил надежду на снижение нефтедобычи на 15 млн баррелей в сутки

Интерфакс19:24

США не обещали России и Саудовской Аравии уступок по нефти

Газета.Ru20:04

Трамп заявил, что не обсуждал сокращение нефтедобычи с Москвой и Эр-Риядом

REGNUM20:44

Трамп сообщил, что не обсуждал с Путиным и саудовским принцем сокращение нефтедобычи в США

ТАСС19:08

Трамп не будет призывать нефтянников США снижать добычу

ИА Красная Весна16:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 21:33, Ашберн
Политика

Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о решении продлить выходные до 30 апреля с сохранением выплаты заработной платы в связи с эпидемиологической обстановкой.
Ярновости 10:00
Политика

Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
РБК 20:45
Общество

В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Коммерсантъ 21:25
Футбол

УЕФА настоятельно рекомендовал не завершать чемпионаты досрочно

Национальным ассоциациям настоятельно рекомендовано дождаться завершения пандемии коронавируса для возможности возобновления сезона.
Матч ТВ 18:23
Религия

В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху

Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Газета.Ru 14:55
Происшествия

В Москве умер 39-летний пациент с коронавирусом

Известия 14:04
Происшествия

Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус

Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
ТАСС 20:50
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Российская газета 14:58
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 16:59
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 10%

Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% — до 27,24 $ за баррель, сообщает ТАСС.
Моя Москва.онлайн 04:21
Общество

В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав

С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Астрахань FM вчера в 12:57
Армия и оружие

Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца

В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 07:16
Армия и оружие

Издевательства американских солдат над российскими военными попали на видео

Avia.pro 31 марта в 21:18
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 12:55
Здоровье

Названа наибольшая опасность для распространения коронавируса в России

Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса в России представляют «бессимптомники».
Lenta.ru 18:02
Политика

За сутки в России ушли в отставку 3 губернатора

В России за последние сутки в отставку ушли 3 губернатора.
Весьма 20:54
Происшествия

В Сингапуре выявили первый случай бессимптомной передачи коронавируса

Сингапур, 3 апреля 2020, 04:28 — REGNUM Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией от бессимптомных носителей подтвердили в Сингапуре, сообщает газета The Straits Times.
REGNUM 21:28
Футбол

Геркус назвал шорт-лист потенциальных тренеров «Локомотива», который рассматривался в 2017 году

По словам Геркуса, в шорт-лист входили колумбиец Рейнальдо Руэда, немец Армин Фе и валлиец Крис Коулмэн.
Sport.ru 05:29
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru вчера в 10:48
Общество

Турция запланировала начало туристического сезона на конец мая

Из-за ситуации с коронавирусом в мире сроки открытия туристического сезона в Турции были отложены до конца мая.
VSE42.RU 06:31
Спорт

Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом

У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного спортсмена обнаружили коронавирус.
Газета.Ru 12:15
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.
Московский Комсомолец 18:07
Киберспорт

Mount Blade 2: Bannerlord вышла в Steam и разгромила DOOM Eternal

3DNews 31 марта в 07:01
Гаджеты

Lenovo тоже готовит ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX Super

Lenovo не отстаёт от других производителей и тоже готовит новые игровые ноутбуки семейства Legion на базе процессов Intel Core H и видеокарт NVIDIA GeForce RTX Super в дизайне Max-Q.
Игромания.ру 14:53
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в России

Эксперт отметил, что в России вряд ли будет такое распространение коронавируса, как в Западной Европе.
Lenta.ru 21:29
Общество

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Lenta.ru 18:43
Здоровье

Эпидемия коронавируса: главное за 2 апреля

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 823 тыс. человек.
Радио Комсомольская правда 15:59
Армия и оружие

Захарова: Нидерланды скрыли факт уничтожения мирных жителей в Ираке

Нидерландские власти скрыли от общественности тот факт, что их военные массово уничтожили мирных жителей во время бомбардировки позиций террористов в Ираке в 2015 году.
Российская газета 10:36
Кино

Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

KudaGo вчера в 08:14
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное