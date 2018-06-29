с чего всё началось

Они бы этого хотели, это хорошо для их стран, но мы об этом не разговаривали.

Президент США Дональд Трамп не обещал уступок со стороны Соединенных Штатов в вопросе объемов добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на выступление главы государства на брифинге. В ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией США не обещали сократить добычу нефти, отметил Трамп.

США не обещали России и Саудовской Аравии уступок по нефти

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