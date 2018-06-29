Политика

Газета.RuГазета.RuСША не обещали России и Саудовской Аравии уступок по нефти

Президент США Дональд Трамп не обещал уступок со стороны Соединенных Штатов в вопросе объемов добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на выступление главы государства на брифинге. В ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией США не обещали сократить добычу нефти, отметил Трамп.
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Дональд Трамп
Они бы этого хотели, это хорошо для их стран, но мы об этом не разговаривали.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRuNews24.ru вчера в 22:25
с чего всё началось
Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил
, что не обсуждал сокращение добычи нефти Соединенными Штатами в ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией.
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