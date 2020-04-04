Энергетика
Деловое.ТВСША не обязаны сокращать добычу нефти
Дональд Трамп заявил, что у США нет обязательств сокращать добычу нефти. Президент пояснил, что Америка не будет посредником в сделке РФ и Саудовской Аравии. Страна не пойдет ни на какие уступки в данном вопросе, пояснил американский лидер.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп заявил, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн барр. в сутки, передает Reuters.РБК03 апреля в 19:07
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«Рынок заставит их остановиться»: Трамп прокомментировал нефтяной спор между Россией и Саудовской Аравией
Комсомольская правдавчера в 00:30
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