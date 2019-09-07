Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России

США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России, сказал РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США.
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с чего всё началось

США отклонили предложение России о покупке новейших ракет

Вашингтон не склонен принимать предложение Москвы о возможности поставки Россией своих новейших вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет, Соединенным Штатам. Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель администрации США высокого ранга.
ТАСС09:51

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США отклонили предложение России о покупке новейших ракет

ТАСС09:51

В США объяснили отказ от закупок российского гиперзвукового оружия

Взгляд.ру10:24

США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России

РИА Новости18:14

Вашингтон отклонил предложение Москвы по вооружениям

Вести.Ru12:23

США отклонили предложение России о покупке гиперзвуковых ракет

Комсомольская правда11:45

США отказались от предложения России о покупке новейших ракет

ФАН10:25

США не намерены покупать гиперзвуковые ракеты у России

Газета.Ru18:28
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Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Газета.Ru вчера в 04:34
Политика

Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Газета.Ru 01:17
Транспорт

МВД предложило новые правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 15:19
Происшествия

На дом Эллы Памфиловой совершено нападение

Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.
Lenta.ru 05:21
Футбол

Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020

Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:57
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

Lenta.ru 11:26
Футбол

Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.
РИА Новости 17:38
Политика

Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Общество

На открытие российского детсада привезли подставных детей

Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru 11:40
Гаджеты

Apple протестирует веб-версию Apple Music

Американская компания Apple запустила веб-версию приложения Apple Music, которое может использоваться в браузере без программы iTunes.
Клопс 01:19
Космос

Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем

Газета.Ru 17:22
Культура

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия вчера в 19:57
Политика

На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»

Известия вчера в 20:08
Происшествия

Владелец аэродрома в Жуковском заказал приборы для отпугивания птиц

ТАСС 12:26
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» в хоккейном московском дерби

«Спартак», главным тренером которого с нового сезона является бывший наставник московского «Динамо», СКА и сборной России Олег Знарок, потерпели в трех первых встречах регулярного чемпионата КХЛ два поражения (оба раза — в овертайме).
РБК 16:04
Футбол

Как сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020

К матчу квалификации на чемпионат Европы - 2020 против Шотландии Россия подходила, будучи на втором месте в группе I. До этого подопечные Станислава Черчесова одержали три победы и потерпели одно поражение, что позволило им занести в свой актив девять очков.
Газета.Ru 17:12
Политика

Богдан высказался по поводу обмена между Россией и Украиной

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан высказался по поводу взаимного освобождения удерживаемых лиц с Россией.
RT на русском 16:22
Гаджеты

Apple поставила под сомнение выводы экспертов Google об уязвимости iPhone

Компания Apple поставила под сомнение степень серьезности проблем с защитой смартфонов iPhone, выявленных компанией Google.
ТАСС 16:43
Происшествия

В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек

Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Политика

Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков

Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.
РБК 16:33
Происшествия

Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских

Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
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Шоу-бизнес

Экс-супруг Елены Валюшкиной появился на публике с молодой женой

Александр Яцко появился на публике с молодой женой. Экс-супруг Елены Валюшкиной посетил фестиваль «Киношок» в Анапе.
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Детство Вселенной. Что было после Большого взрыва и как это увидеть в телескоп

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«Магнитка» объявила об отставке Яндача. Команду возглавил Воробьев

Магнитогорский «Металлург» объявил об отставке главного тренера Йозефа Яндача.
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Nintendo готовит новые моушн-контроллеры для Nintendo Switch

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Жертвами выехавшей на тротуар машины в Берлине стали четверо человек

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Журналист обвинил Варшаву в создании пропасти между Польшей и Россией

Журналист в статье, опубликованной в еженедельнике Myśl Polska, подчеркнул, что это приведет к возникновению пропасти между двумя странами как на государственном, так и на международном уровнях.
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Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции

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Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова

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Потерявшейся 20 лет назад в Белоруссии девушке предложили выйти замуж

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