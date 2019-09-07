Политика
РИА НовостиСША не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России
США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России, сказал РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США.
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с чего всё началось
Вашингтон не склонен принимать предложение Москвы о возможности поставки Россией своих новейших вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет, Соединенным Штатам. Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель администрации США высокого ранга.ТАСС09:51
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 23:13, Вашингтон
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Древнее глобальное потепление было вызвано изменением орбиты Земли
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МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
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Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:36
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Volkswagen наладит производство электрокара ID.3 в Цвиккау в ноябре
Первой аккумуляторно-электрической моделью для запуска в производство будет ID.3, сборка которого стартует в ноябре.
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Путин поддержал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке молодым семьям
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Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
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В России одобрили досрочное получение пенсии
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