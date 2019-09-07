Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России

США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России, сказал РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США.
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с чего всё началось

США отклонили предложение России о покупке новейших ракет

Вашингтон не склонен принимать предложение Москвы о возможности поставки Россией своих новейших вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет, Соединенным Штатам. Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель администрации США высокого ранга.
ТАСС09:51

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США отклонили предложение России о покупке новейших ракет

ТАСС09:51

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В США объяснили отказ от закупок российского гиперзвукового оружия

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США не намерены приобретать гиперзвуковое оружие у России

RT на русском18:50

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Вести.Ru12:23

США отклонили предложение России о покупке гиперзвуковых ракет

Комсомольская правда11:45

США ответили на предложение РФ о покупке гиперзвуковых ракет

URA.Ru19:15
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Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
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Женщины больше мужчин страдают от использования смартфонов

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«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга

Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
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Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
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МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
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Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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Volkswagen наладит производство электрокара ID.3 в Цвиккау в ноябре

Первой аккумуляторно-электрической моделью для запуска в производство будет ID.3, сборка которого стартует в ноябре.
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Анастасия Заворотнюк намерена выступить на центральном телеканале с заявлением о состоянии своего здоровья.
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Россияне стали чаще посещать врачей с целью профилактики.
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Зеленский помиловал граждан из списка на обмен с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
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Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей

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В России одобрили досрочное получение пенсии

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Независимый публицист вчера в 23:09
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Российских школьников «осветили» перед новым учебным годом

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