США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России, сказал РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США.

США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России

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