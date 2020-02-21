Армия и оружие

Piter.tvPiter.tvСША не планируют размещать новые ядерные ракеты в Европе

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что США не планируют размещать новые ядерные ракеты в Европе.
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Вашингтон не намерен размещать в Европе ядерное оружие

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США не намерены размещать новые ядерные ракеты малой мощности в Европе

РИА Новостивчера в 12:51
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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NVIDIA объявила, что добавит Cyberpunk 2077 в облачный сервис GeForce Now в день релиза игры — 17 сентября 2020 года.
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В Перми пройдёт второй международный фестиваль научно-популярного кино

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Макрон заявил об угрозе миграционного кризиса из-за конфликта в Идлибе

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Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

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Газета.Ru вчера в 23:17
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Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США

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Бавария — Падерборн 3:2

«Бавария» дома победила «Падерборн» (3:2) в 23-м туре Бундеслиги.
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Предполагается, что пользователи смогут получать цифровые кроны на электронный кошелек, платить за покупки, пополнять счет и снимать средства через мобильное приложение или носимые устройства, такие как «умные» часы.
РБК вчера в 22:08
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Дни24 вчера в 11:24
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Boeing рассказала о покупке в России детали для корабля Starliner

В пятницу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что с удивлением узнал об агрегате для системы посадки корабля Starliner, который делается частной российской компанией в Воронеже по заказу Boeing.
РИА Новости вчера в 22:44
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В этом году к традиционным площадкам для проведения форума – «Экспофорум» и кампус СПбГУ «Михайловская дача» – добавится Таврический дворец.
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У снятой с поезда под Брянском гражданки КНР не обнаружили коронавирус

У гражданки Китая, которая была снята с поезда в Брянской области из-за высокой температуры и госпитализирована с подозрением на коронавирус COVID-19, наличие этого возбудителя не подтвердилось.
Известия вчера в 15:15
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Тарасов сломал ногу через три дня после подписания контракта

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Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант на ₽40 млн

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Znak.com вчера в 08:29
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Церковь отмечает Вселенскую родительскую субботу

Православные христиане отмечают Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу — особый день поминовения усопших.
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Мантуров объяснил, кого затронет повышение налога на старые автомобили

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Политика

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Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений

Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран, но отмечает изменение позиции украинского лидера.
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Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
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Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил, что готов остановить боевые действия, если из Ливии выведут сирийских наемников.
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Apple разрешит менять стандартные браузер и почту в iPhone

Владельцы же iPhone с установленным чипом U1 получат преимущество перед остальными, благодаря возможности отслеживать метку через камеру смартфона с помощью функции дополненной реальности.
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Правоохранители требуют арестовать шестерых участников протестов под Полтавой

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Происшествия

Стали известны причины падения самолёта Ан-2 в Магадане

Как сообщало ИА REGNUM, на борту упавшего 20 февраля в Магадане самолета Ан-2 находилось 14 человек, три из которых — члены экипажа.
REGNUM 19 февраля в 20:14
Общество

Врач под Киевом отказалась общаться с пациентами на украинском языке

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Газета.Ru вчера в 21:16
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