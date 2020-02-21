В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что США не планируют размещать новые ядерные ракеты в Европе.

США не планируют размещать новые ядерные ракеты в Европе

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