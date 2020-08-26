США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса
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США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, передает ТАСС.В источнике
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США отказались принимать результаты испытаний российской вакцины от коронавируса
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