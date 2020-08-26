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Афиша Daily
Афиша Daily

США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, передает ТАСС.В источнике
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Эхо Москвы

США не примут российскую вакцину от коронавируса — об этом заявил сегодня глава аппарата Белого Дома Марк Медоуз

Эхо Москвы17:04
РБК

Власти США отказались использовать российскую вакцину от коронавируса

РБКвчера в 13:44
ТАСС

В Белом доме заявили, что не стали бы использовать российскую вакцину от коронавируса

ТАССвчера в 10:37
Lenta.ru

США отказались принимать результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

Lenta.ruвчера в 11:45
РИА Новости

США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 11:37
Комсомольская правда

Белый дом не примет результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 11:32
URA.Ru

США отказались признать российскую вакцину от коронавируса

URA.Ruвчера в 12:37

СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева
РБК17:37
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Песков прокомментировал инцидент между военными РФ и США в Сирии

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал ДТП с участием российских и американских военнослужащих, которое произошло на северо-востоке Сирии.
Московский Комсомолец18:15
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Более 93 тыс. автомобилей Datsun отзывают в России

Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», являющаяся официальным представительством Datsun в России, запускает отзывную кампанию, под которую попадают 93 373 автомобиля Datsun on-DO/mi-DO, сошедших с конвейера в период с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года.
SpeedMeвчера в 08:14
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При подтоплении Новой Третьяковки произведения искусства не пострадали

В результате протечки крыши здания Новой Третьяковки на Крымском Валу и частичного подтопления выставочных залов произведения искусства не пострадали, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе галереи.
Коммерсантъвчера в 12:31
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Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев заявил, что вернуться к привычному образу жизни после пандемии коронавируса россиянам удастся лишь к лету 2021 года.
Газета.Ruвчера в 07:29
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GTA Online: датамайнеры смогли активировать секретную миссию с НЛО

Ранее в этом месяце Rockstar выпустила «летнее обновление» для Grand Theft Auto Online, однако в файлах этого обновления датамайнеры нашли секретную миссию с НЛО и кражей частей космического корабля.
Игромания.ру25 августа в 03:41
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