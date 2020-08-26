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Афиша Daily
Афиша Daily

США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, передает ТАСС.В источнике
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Московский Комсомолец

США отказались принимать результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

Московский Комсомолец12:26
Lenta.ru

США отказались принимать результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

Lenta.ru11:45
Вести.Ru

США не примут российскую вакцину и внесли в черный список ее разработчиков

Вести.Ru11:48
Фонтанка.Ру

В Белом доме заявили, что не примут результаты испытаний вакцины от коронавируса из России

Фонтанка.Ру11:59
РИА Новости

США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

РИА Новости11:37
Комсомольская правда

Белый дом не примет результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

Комсомольская правда11:32
ТАСС

В Белом доме заявили, что не стали бы использовать российскую вакцину от коронавируса

ТАСС10:37

Российские ученые разработают уникальную вакцину от коронавируса

Российские ученые работают над уникальной вакциной, которая сможет одновременно защитить от гриппа и коронавируса, рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто.
Газета.Ru12:46
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Черчесов отказался вызвать Соболева в сборную из-за конфликта с Дзюбой

Отсутствие нападающего московского "Спартака" в числе приглашенных в сборную России по футболу игроков связано с его конфликтом с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
Интерфакс-Спортвчера в 10:41
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