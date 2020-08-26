США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса
Смотрите также
Генпрокуратура начала проверку сделки по Башкирской содовой компании
Навальному в омской больнице провели 59 анализов
На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
«Барселона» подтвердила уход Месси из клуба
Российские ученые разработают уникальную вакцину от коронавируса
Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
Синод РПЦ назначил нового руководителя церкви в Белоруссии
Астрономы смогли получить первое многочастотное изображение галактики
Степан Меньщиков из «Дома-2» стал отцом во второй раз
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
АвтоВАЗ начал работать по субботам из-за большого спроса на автомобили
Задержанный житель Минска не выключил камеру в автозаке и снял жестокость белорусских силовиков — видео (18+)
Один человек пострадал при взрыве бытового газа в Керчи
Lada 4x4 стал самым долгоживущим внедорожником в мире
Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии
Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран мира
Путин поручил проверить законность потери госконтроля в БСК
Навальному в омской больнице провели 59 анализов
Москвичи смогут принять участие в тестировании вакцины от коронавируса
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
«Барселона» подтвердила уход Месси из клуба
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии
США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, передает ТАСС.В источнике
Подробнее о событии
США отказались принимать результаты испытаний российской вакцины от коронавируса
Московский Комсомолец12:26
Белый дом не примет результаты испытаний российской вакцины от коронавируса
Комсомольская правда11:32