США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса
Смотрите также
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест
В Минске на площади Независимости прошли массовые задержания
Избиение протестующих белорусов в автозаке попало на видео
Жители Улан-Удэ станцевали на площади для шоу «Танцы» на ТНТ
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею
Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
В Псковской области автомобиль насмерть сбил двух детей
Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран мира
Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
В Минске на площади Независимости прошли массовые задержания
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
РФПИ объявил начало третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
Подчеркивается, что в США будут придерживаться собственных стандартов контроля за качеством лекарств, а не пренебрегать правилам. В начале текущего месяца российский президент объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины против коронавирусной инфекции. Ее разработали сотрудники НИЦ им. Гамалеи.В источнике
Подробнее о событии
Белый дом не примет результаты испытаний российской вакцины от коронавируса
Комсомольская правда11:32