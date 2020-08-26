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Evo-rus.com
Evo-rus.com

США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

Подчеркивается, что в США будут придерживаться собственных стандартов контроля за качеством лекарств, а не пренебрегать правилам. В начале текущего месяца российский президент объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины против коронавирусной инфекции. Ее разработали сотрудники НИЦ им. Гамалеи.В источнике
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РБК

Власти США отказались использовать российскую вакцину от коронавируса

РБК13:44
Эхо Москвы

Американские власти не намерены использовать российскую вакцину от коронавируса

Эхо Москвы12:03
ТАСС

В Белом доме заявили, что не стали бы использовать российскую вакцину от коронавируса

ТАСС10:37
Lenta.ru

США отказались принимать результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

Lenta.ru11:45
РИА Новости

США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

РИА Новости11:37
Комсомольская правда

Белый дом не примет результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

Комсомольская правда11:32
Вести.Ru

США не примут российскую вакцину и внесли в черный список ее разработчиков

Вести.Ru11:48

Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомости09:57
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости08:25
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Ряд кинокритиков американских изданий отказались писать рецензии на хоррор «Новые мутанты» в связи с тем, что для них не устроили специальные пресс-показы, а предложили смотреть фильм на обычных киносеансах.
Культуромания10:30

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании, и дал поручение правительству России совместно с руководством региона разобраться в ситуации.
Известия13:38
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