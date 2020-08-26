США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

Подчеркивается, что в США будут придерживаться собственных стандартов контроля за качеством лекарств, а не пренебрегать правилам. В начале текущего месяца российский президент объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины против коронавирусной инфекции. Ее разработали сотрудники НИЦ им. Гамалеи.