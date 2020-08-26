США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса
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Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что США не примут результаты испытаний российской вакцины против коронавируса.В источнике
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Белый дом не примет результаты испытаний российской вакцины от коронавируса
Комсомольская правда11:32