Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что США не примут результаты испытаний российской вакцины против коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Власти США отказались использовать российскую вакцину от коронавируса

РБК13:44
URA.Ru

США отказались признать российскую вакцину от коронавируса

URA.Ru12:37
Комсомольская правда

Белый дом не примет результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

Комсомольская правда11:32
Lenta.ru

США отказались принимать результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

Lenta.ru11:45
РИА Новости

США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

РИА Новости11:37
Вести.Ru

США не примут российскую вакцину и внесли в черный список ее разработчиков

Вести.Ru11:48
ТАСС

В Белом доме заявили, что не стали бы использовать российскую вакцину от коронавируса

ТАСС10:37

Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального

Обвинения в причастности к отравлению блогера Алексея Навального властей России является простым шумом и не могут быть правдой, заявил 25 августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 06:17
5,1K

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании, и дал поручение правительству России совместно с руководством региона разобраться в ситуации.
Известия13:38
1,2K

СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.
Коммерсантъ14:50
144

С Навального взыскали более 3 млн рублей по иску мясокомбината

В столице суд взыскал с основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 3 346 554 рублей за оплату адвокатов АБ «Падва и партнеры» по иску об ущербе деловой репутации комбината «Дружба народов», пишет Интерфакс со ссылкой на картотеку суда.
9111.ru12:57
3