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РИА Новости
РИА Новости

США не признали Лукашенко избранным президентом Белоруссии

Соединенные Штаты не считают Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии, заявил в среду РИА Новости представитель госдепартамента.В источнике
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Lenta.ru

Еще одна страна отказалась считать Лукашенко легитимным президентом

Lenta.ru18:41
Взгляд.ру

США отказались считать Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии

Взгляд.рувчера в 15:08
Интерфакс

США отказались считать Лукашенко законным президентом Белоруссии

Интерфаксвчера в 15:33
ТАСС

В США заявили, что не могут рассматривать Лукашенко как законного президента Белоруссии

ТАССвчера в 15:59
Комсомольская правда

США не признали Лукашенко законно избранным президентом

Комсомольская правдавчера в 15:27
РИА Новости

США не признали Лукашенко избранным президентом Белоруссии

РИА Новостивчера в 15:22
РБК

США и Украина не признали Лукашенко избранным президентом Белоруссии

РБКвчера в 16:55

Лиза Арзамасова впервые выложила совместное фото с Ильей Авербухом

Незадолго до выхода выпуска в эфир Арзамасова впервые поделилась совместным снимком с возлюбленным. — подписала снимок Елизавета Арзамасова, очевидно предполагая появление негативных комментариев.
Лиза Арзамасова впервые выложила совместное фото с Ильей Авербухом
WMJ.ruвчера в 16:00

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъвчера в 19:42
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Range Rover Velar получил новые моторы и системы

Базовым станет 2,0-литровый Ingenium D200 с отдачей в 199 л.с. Интерьер внедорожника также получил новую информационно-развлекательную систему Pivi в двух вариантах: стандартный и продвинутый.
32CARS.ruвчера в 06:35

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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Основной состав Virtus.pro отправлен в инактив

Организация Virtus.pro на своем сайте опубликовала объявление, в котором рассказала о том, что основной состав организации отправится в инактив на неопределенный срок и пропустит ESL One Germany 2020 Online.
Dota2.ruвчера в 13:11