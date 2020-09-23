США не признали Лукашенко избранным президентом Белоруссии
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Соединенные Штаты не считают Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии, заявил в среду РИА Новости представитель госдепартамента.В источнике
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